La financiación autonómica reabre heridas: ¿quién sale ganando?

Hacienda propone reformar el sistema pendiente desde 2014 con más recursos y mayor cesión de impuestos, pero la discusión sobre la ordinalidad y el reparto reaviva el choque entre territorios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder de ERC, Oriol Junqueras, el pasado jueves en el Palacio de la Moncloa. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

El Ministerio de Hacienda ha planteado una reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, que incrementaría los recursos y la cesión de impuestos a las comunidades. El anuncio ha reavivado la polémica por su contexto político y por la estimación de ERC de que Cataluña recibiría 4.700 millones más.

El esquema general se mantiene: una caja común que se reparte con la “población ajustada” como criterio principal, aunque con ajustes y con la eliminación de fondos del modelo actual. Se incorpora una cláusula de statu quo para que ninguna comunidad pierda en el arranque y se añaden mecanismos como un fondo climático de 1.000 millones y opciones ligadas al IVA para financiar competencias específicas.​

La ordinalidad es el punto más controvertido: María Jesús Montero admite que no puede garantizarse para todos los territorios. Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, sostiene que una ordinalidad estricta choca con la solidaridad y que un sistema con mayor corresponsabilidad fiscal favorece más a las comunidades con mayor renta y recaudación.​

En este episodio, Ana Fuentes presenta el análisis y la información de Laura Delle Femmine, periodista de Economía de EL PAÍS, y la catedrática Violeta Ruiz Almendral.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed