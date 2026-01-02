Prisión provisional para el presunto autor de la muerte de su padre en La Rioja en Nochevieja

El juez ha decretado este viernes prisión provisional para el supuesto parricida de Fuenmayor (La Rioja), un joven de 19 años, por un delito de homicidio ocurrido la tarde de Nochevieja.

La investigación apunta a que el acusado, de 19 años, mató a su progenitor para proteger a sus hermanos y a su madre, a la que el padre golpeaba con una barra de hierro

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para el presunto parricida de Fuenmayor (La Rioja, 3.300 habitantes) al que le imputa un delito de homicidio por la muerte de su padre en la tarde de Nochevieja tras presenciar cómo golpeaba a su madre era con una barra de hierro. El progenitor, de 54 años, tenía antecedentes por malos tratos y la Guardia Civil le atribuye una “violencia continuada” contra la madre y sus hijos, que temían por su vida.

La actuación policial se puso en marcha sobre las 17.30 del último día de 2025 después de que la Guardia Civil recibiera una llamada en la que se alertaba de que un menor había salido de su vivienda, situada en el número 9 de la calle Veracruz, pidiendo auxilio y una ambulancia.

Los agentes localizaron en el bajo del inmueble al hombre ya muerto, que presentaba múltiples golpes en la cabeza, junto a su mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores. En el domicilio también se encontraron diversos objetos que los investigadores analizan si fueron los empleados para causarle la muerte.

De acuerdo a las pesquisas, el hombre muerto presuntamente a manos de su hijo había mostrado una “actitud hostil, beligerante y agresiva hacia su pareja, a la que agredió con una barra de hierro”. El hijo mayor intervino al escuchar los gritos y los golpes que recibía su madre. Con la intención de protegerla, cogió un cuchillo y se enfrentó a su progenitor, que asía otro cuchillo con sus manos. La escalada de violencia terminó cuando el hijo asestó a su padre un golpe que le causó la muerte. La investigación revela que el hijo actuó así para proteger a su familia “al temer por la integridad de su madre y sus hermanos”.

La Guardia Civil sostiene que este suceso tiene su origen en un caso de “violencia de género continuada”. De hecho, la víctima tenía antecedentes por malos tratos. Su esposa figuró en el sistema Viogén hasta 2012, cuando la pareja decidió retomar la convivencia y esta orden quedó inactiva. “La mujer habría sufrido malos tratos de forma continuada, aunque no se atrevió a denunciarlos por miedo”, se constata en la investigación.

Los episodios de violencia de género se habían reanudado en las últimas fechas y que repercutían sobre la madre y los hijos. “Temían por su propia vida, generando un clima prolongado de miedo, desesperación e inestabilidad emocional en el hogar”, apunta la Guardia Civil.

Minuto de silencio

Fuenmayor ha convocado en esta jornada un minuto de silencio para condenar la violencia de este caso. Medio centenar de personas han acudido a esta concentración, organizada por el Ayuntamiento de Fuenmayor, en coordinación con el Gobierno de La Rioja y la Delegación del Gobierno en La Rioja.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha condenado este trágico suceso que “deriva de un hecho de violencia de género del padre contra la madre que provocó que lamentablemente tengamos que hablar de que el hijo mata a su padre”. El alcalde de esta localidad riojana, Alberto Peso, también ha condenado los hechos y ha señalado que se trata de un suceso “muy desagradable” sobre el que no había ningún tipo de sospecha. “Era una familia más, habían llegado hace cuatro o cinco años y, aunque no tenían mucha relación con los vecinos, sí que los hijos estaban completamente integrados en el pueblo”. “Fuenmayor es una localidad pequeña, tranquila y que haya pasado esto, nos hace estar muy tristes”, ha asegurado.

