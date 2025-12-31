Un hombre muere acuchillado en La Rioja en la tarde de Nochevieja

El asesinato se produjo como consecuencia de una fuerte discusión en el domicilio familiar, en la localidad de Fuenmayor. El hijo es el principal sospechoso

Un trágico suceso ha teñido de negro la celebración de la Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja, 3.300 habitantes). Una fuerte discusión en el ámbito familiar, según la versión de algunos vecinos, ha terminado con el acuchillamiento de un hombre. El fallecido es el padre de una familia numerosa a cargo de una panadería de este municipio, según informa diario La Rioja.

El principal sospechoso es uno de sus hijos, de unos 20 años, que le atacó con un cuchillo, a falta de la confirmación por parte de la Guardia Civil. Los equipos de criminalística y del Instituto Armado de la Guardia Civil seguían a última hora de la noche en el lugar de los hechos para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

Además, también se han movilizado los servicios de emergencia, que no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre. El cuerpo del padre de familia fue trasladado sobre las 21 horas, probablemente al Instituto de Medicina Legal de Logroño para practicarle la autopsia. El juez ha decretado el secreto del sumario.