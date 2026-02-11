El PP asegura ahora que prefiere un gobierno en solitario con una abstención del PSOE antes que una coalición con Vox en Extremadura

La negativa de Santiago Abascal a investir a la candidata del PP y presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, lleva a los populares a explorar otras opciones. La dirección nacional del PP dice ahora que ve preferible un gobierno en solitario de su baronesa, que pasa por una abstención del PSOE, pues Vox quiere formar una coalición de Gobierno con varias consejerías. Ese movimiento supone un viraje respecto al propio Partido Popular en Extremadura, pues fue Guardiola quien primero propuso a los ultras entrar en su Ejecutivo.

A la pregunta de “¿prefieren la abstención del PSOE en Extremadura para gobernar en solitario que gobernar en coalición con Vox?”, la respuesta de fuentes de Génova es “sí”. “Quieren ser María”, advierten en el gabinete de Feijóo sobre los palos en las ruedas que está poniendo Vox para investir a Guardiola, con quien tienen una muy mala relación. La dirigente extremeña fue designada este martes para optar a la Presidencia de la comunidad en una sesión parlamentaria que tendrá lugar el próximo 3 de marzo en Mérida.

Feijóo viene proclamando desde hace tiempo que “con este PSOE” no se puede llegar a acuerdos y ha empujado a los suyos, en los últimos días, a fraguar Ejecutivos de coalición con Vox tras las elecciones de Extremadura y de Aragón. En ambos comicios, el PP pretendía asestar duros golpes al PSOE, como así ha ocurrido. El problema, sin embargo, es que Vox se ha disparado también. Esa fuerza en las urnas ha llevado a Abascal a elevar sus exigencias. En Extremadura, hay un problema añadido: la enemistad del jefe del líder de Vox con Guardiola, lo que torpedea mucho las negociaciones. “Preferimos un Gobierno en solitario, pero puesto que eso pasa por abstenciones imposibles, toca explorar otras opciones”, señalan en el entorno de Feijóo.

La propia Guardiola, este martes, declaró también que ha contactado con el PSOE para apelar a su apoyo. “Llamé al señor Quintana, que es la persona que está al frente de la gestora de la situación del Partido Socialista aquí en Extremadura”, dijo la candidata del PP a los medios. “Y también le he pedido responsabilidad con lo que han dicho las urnas y por supuesto le he pedido la abstención, que es lo que tienen que hacer. Yo creo que ellos tampoco han entendido el resultado de las urnas”, añadió. Los socialistas, sin embargo, niegan tales contactos.

En el gabinete del líder del PP ponen como ejemplo el de Cantabria. Y ensalzan el paso que dio Miguel Ángel Revilla, líder del Partido Regionalista de Cantabria, cuando en verano e 2023 se abstuvieron para facilitar la investidura de la popular, María José Sáenz de Buruaga. Esa decisión la tomó Revilla para que Vox no entrase en el Ejecutivo cántabro. Ahí apuntan desde Génova, donde consideran que quien realmente quiere engordar a Vox el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las campañas de Extremadura y Aragón han sido opuestas, pero el resultado es similar para el PP: la formación de Santiago Abascal mantiene la tendencia al alza y el PP se estanca. En las urnas aragonesas de este domingo, los populares han retrocedido incluso en dos escaños y se han dejado 13.000 votos. Ese escenario, aún peor que el extremeño, llevó este lunes a Feijóo a conminar a sus barones a sellar acuerdos de coalición con los ultras al no dar con la tecla para frenarles. “Hay más cosas que nos unen al Partido Popular y a Vox que cuestiones que nos separan”, subrayó luego Miguel Tellado, secretario general, en la noche de este lunes en Esradio.