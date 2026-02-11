Vox exige cuatro consejerías clave en Extremadura y el PP regional ya no descarta otra repetición electoral

La primera sesión de investidura de María Guardiola será el 3 de marzo, en plena campaña electoral de las elecciones de Castilla y León y con las negociaciones abiertas también para la formación de Gobierno en Aragón, donde PP y Vox buscan también alcanzar otro acuerdo. “En Aragón será muy rápido, ya se verá”, aventura un alto cargo regional del PP en Extremadura. “Aquí será distinto”, señala. El PP extremeño de Guardiola ya no descarta un adelanto electoral. Las fuentes consultadas creen que la negociación se va a alargar al máximo posible, esto es, como mínimo, a la segunda jornada de investidura: el 5 de marzo. Para esta sesión bastaría con una abstención de la formación de Santiago Abascal, que cuenta con 11 diputados, seis más que en 2023. Sin embargo, ya hay cargos populares que apuntan también a una segunda negativa en la segunda sesión a tenor de los últimos mensajes y reuniones.

De confirmarse esa negativa, se abriría entonces un periodo de dos meses, hasta el 3 de mayo, donde se podrán celebrar distintos plenos de investidura, sin límite. Las negociaciones ahora mismo están encalladas. Desde el 22 de diciembre hasta ahora se han celebrado tres reuniones entre ambas formaciones, donde por el PP acuden Guardiola y el secretario general de los populares en Extremadura, Abel Bautista. Y por Vox, el candidato, Óscar Fernández Calle, y la secretaria general adjunta de la formación ultra, Montserrat Lluis, que viene de Madrid.

Vox, según fuentes del PP, exige entrar en el Gobierno de Extremadura con cuatro consejerías, la vicepresidencia primera y el cumplimiento de su programa electoral al completo. Las carteras son las siguientes: Economía, Agricultura, Interior e Industria. Los populares consideran que esto es inasumible y Vox, mientras tanto, no cede. Tanto es así que en las últimas 48 horas el choque entre ambas formaciones ha sido en público y a través de redes sociales. “A ver si se entiende. No vamos a dar ni un solo paso atrás”, escribió Fernández Calle, el candidato de Vox, el pasado 9 de febrero en X. “A la señora Guardiola”, publicó también este martes, “le da igual con quién negociar con tal de asegurarse su investidura. Le da igual Juana, que su hermana. Hoy hemos sabido que está dispuesta a negociar con el PSOE más corrupto de la historia… Otra vez. Así va a ser muy difícil todo”.

Guardiola respondió a Calle a la salida de la Asamblea de Extremadura este martes y ante los medios: “Lo que no puede ser es que el PP, que ha ganado las elecciones con el 43,2% de la confianza de los extremeños (Vox logró un 16,9%), tenga que travestirse de Vox”. Estas palabras molestaron en la dirección nacional de Vox, que salieron de inmediato a contestar a través de los canales oficiales: “Si la señora Guardiola pretende estafar a las urnas y no quiere cambiar de políticas, por supuesto que tiene nuestro NO. Si está dispuesta a un cambio de rumbo, aquí está Vox; si no, que siga llamando al PSOE”.

La referencia al PSOE viene porque Guardiola, durante su atención a los medios, dijo que había pedido la abstención a los socialistas para su sesión de investidura. Con la abstención del PSOE —que cosechó 18 diputados, diez menos que en 2023 y el peor resultado de la historia en la región— también bastaría al PP para ser elegida. Esta opción, sin embargo, fue desmentida en público por el delegado del Gobierno en la región y presidente de la gestora socialista en Extremadura, José Luis Quintana: “Es falso que Guardiola nos haya pedido la abstención. Si quiere hacerlo, puede llamarnos para reunirnos cuando pueda o quiera. Será el momento de recordarle, cara a cara, que el PSOE es la alternativa y no muleta del PP. El bloqueo lo tiene que resolver quien lo ha creado: ella”.

Pese a este mensaje, otras voces socialistas sí verían con buenos ojos una abstención, como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que manifestó en una entrevista en la Cope que no es partidario de una abstención “gratis”, pero sí de poner “condiciones” para tener una gobernabilidad.

Mientras tanto, la negociación de PP y Vox sigue encallada. Ambas formaciones están abiertas a una reunión en los próximos días. Sobre todo, tras la polémica con el último correo electrónico entre los dos principales dirigentes de ambos partidos. Guardiola envió un mensaje a Fernández Calle para emplazarse a una nueva reunión el pasado miércoles. “Lamento que Óscar Fernández no cuente esto a la opinión pública y se dedique una vez más a ocultar y a mentir”, dijo Bautista, el secretario general del PP ante los medios. “El correo fue enviado a las 12 de la noche del miércoles y cayó a la carpeta de spam”, según Vox y recoge el diario Hoy Extremadura.