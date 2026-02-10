María Guardiola anuncia su intención de presentarse a la investidura y apela a un acuerdo para desbloquear Extremadura

La candidata del PP asegura que Vox está reclamando que se cumplan requisitos para una investidura que no corresponde con la fuerza que le dieron las urnas

La candidata del Partido Popular de Extremadura y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha anunciado este martes su intención de presentarse al debate de investidura como presidenta de la Junta tras reunirse en la Cámara regional con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro. Guardiola ha recordado que en las elecciones del pasado 21 de diciembre, el PP obtuvo el 43,2% de los votos, convirtiéndose en la primera fuerza política “con mucha distancia” respecto al resto de partidos.

Tras el encuentro con Naharro, Guardiola ha asegurado que le “corresponde” formar Gobierno: “Ese es mi deber y eso es lo que dijeron los extremeños”, ha apuntado. Por su parte, Vox insiste en que todavía no hay acuerdo con el PP y exige garantías para que se materialice un cambio en la región; desde el PSOE consideran que Guardiola tiene a Extremadura “bloqueada” y desde Unidas por Extremadura denuncian que las negociaciones para formar Gobierno son “bochornosas e infantiles” porque la formación ultra no tiene la región en su hoja de ruta.

La dirigente popular ha subrayado que su objetivo es poner fin al bloqueo político e institucional que, a su juicio, atraviesa la región. “Extremadura no puede esperar. La gente quiere estabilidad, normalidad y que la política funcione”, ha comentado. Al tiempo, también ha anunciado que presentará su programa de Gobierno para someterlo a debate parlamentario.

En relación con las negociaciones con Vox para su investidura, la presidenta en funciones ha lamentado no tener respuesta a un correo enviado el pasado viernes en el que solicitaba reunirse con este partido. Guardiola ha reconocido que el partido ultra plantea el cumplimiento íntegro de su programa y una mayor presencia en el Ejecutivo, algo que considera desproporcionado. “El Partido Popular no puede travestirse de Vox”, ha advertido, defendiendo un acuerdo “proporcional” y basado en políticas compartidas.

Guardiola ha explicado que ha contactado con distintos responsables socialistas de Extremadura y les ha solicitado la abstención del PSOE en su investidura, aunque en este caso también ha lamentado la falta de entendimiento del resultado electoral por parte de los socialistas.

La presidenta en funciones ha defendido los datos económicos y sociales de la región, destacando que Extremadura ha cerrado 2025 con el mayor número de ocupados de su historia —una reducción del paro a mínimos de los últimos 19 años y la tasa de pobreza más baja registrada—, situándose como la segunda comunidad con mejor comportamiento en este indicador. En este contexto, ha insistido en que “no se puede paralizar” el rumbo de este crecimiento.

Desde los grupos parlamentarios, Vox ha incidido en que actualmente no hay ningún acuerdo en Extremadura para investir a María Guardiola. “O el PSOE o nosotros”, ha dicho su parlamentario Álvaro Sánchez Ocaña, en referencia a la posibilidad de facilitar la investidura, al tiempo que reclamó un “cambio político real” en Extremadura. Insisten en que mantienen la mano tendida, pero exigen garantías para que ese cambio se materialice, además de tiempo para analizar la documentación remitida por el PP.

Sánchez Ocaña insistió en que la presión “está en los despachos del Partido Popular” y restó importancia al reparto de consejerías, subrayando que lo prioritario son las políticas y no los “sillones”.

El PSOE de Extremadura considera que la presidenta de la Junta en funciones dilata los plazos de investidura y mantiene a Extremadura “bloqueada” desde hace meses. Su portavoz en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha negado rotundamente que el Partido Popular haya solicitado la abstención del Partido Socialista y acusó a la candidata popular de “mentir” para ocultar su incapacidad negociadora. “El PSOE no será nunca la muleta del PP ni del PP con Vox”, ha incidido.

Desde Unidas por Extremadura consideran que lo que está ocurriendo es un “fracaso absoluto” y han acusado a Guardiola de ser “rehén de Vox”. Su portavoz, Irene De Miguel, ha denunciado unas negociaciones “bochornosas e infantiles” y considera que Vox no tiene a Extremadura en su hoja de ruta.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha confirmado que elevará la propuesta de candidatura de María Guardiola a la Mesa de la Asamblea y, posteriormente, a la Junta de Portavoces. Una vez completados estos trámites, se convocará el pleno de investidura, cuya fecha podría fijarse como límite el 3 de marzo, salvo que se alcance antes un acuerdo.

Naharro ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que alcancen un entendimiento “pensando exclusivamente en el interés general de Extremadura”, y ha señalado que los ciudadanos “están cansados de luchas partidistas y desean estabilidad”. La celebración del pleno de investidura dependerá, según ha indicado el presidente de la Cámara, de que exista un acuerdo previo que garantice la gobernabilidad de la región.