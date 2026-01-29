La mayoría de los extremeños tenía decidido su voto antes de la campaña electoral, según el CIS

La campaña electoral para las elecciones del 21-D en Extremadura no fue decisiva para el voto los extremeños. Seis de cada 10 extremeños afirma que lo había decidido antes del inicio de la campaña, según el sondeo postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este jueves. El 42,7% de los ciudadanos afirma que, en primer lugar, siguió la información electoral a través de la televisión, en segundo y tercer lugar aparecen las redes sociales y la prensa digital.

“¿Cuándo decidió usted votar al partido o coalición al que finalmente votó en estas últimas elecciones autonómicas?”, pregunta el instituto dirigido por José Félix Tezanos. La mayoría de los extremeños, el 61,6%, responde que lo tenía decidido bastante antes de la campaña, frente al 27,1% que indica que tomó la decisión en esas dos semanas. Casi el 60% de los ciudadanos afirma que siguió la campaña con interés, pero indican que no les fue útil. Ni para decidir el voto ni para conocer las diferencias entre partidos ni para informarse sobre los programas electorales. El 87,8% de los ciudadanos cuenta que la campaña electoral no cambió su decisión de votar por algún partido, tampoco fueron decisivos los sondeos electorales de aquellos días para la mitad de los participantes en este estudio.

Más información Fechas clave en Extremadura: Vox alarga las negociaciones con el PP con las elecciones de Aragón en el horizonte

La televisión fue el canal preferido por los extremeños para informarse de los actos de campaña, el 63,1% optó por este medio. En segundo lugar, los ciudadanos buscaron información electoral en las redes sociales; el 34,7% acudió a la prensa digital para saber qué decían los candidatos a los comicios.

Las elecciones registraron una participación del 62%, la más baja en unos comicios autonómicos extremeños, aunque era la primera vez que se celebraban esas elecciones solas, sin municipales ni autonómicas. El 29,6% de los ciudadanos confiesa que dudó hasta el último momento entre si acudir o no a los colegios electorales. La mayor parte de quienes decidieron abstenerse, el 85,9%, dice que no se arrepiente de su decisión y explican que no depositaron su voto porque no se sentían representados por ninguna formación política. La segunda razón que esgrimen es la falta de confianza en los candidatos de los diferentes partidos.

El sondeo del CIS previo a las elecciones autonómicas revelaba que el paro era el principal problema de la comunidad, seguido de las infraestructuras y la sanidad. Sin embargo, según los extremeños entrevistados para este estudio, el tema más debatido durante la campaña fue la corrupción y la vivienda. El paro fue el decimocuarto asunto tratado por los candidatos en las dos semanas previas a los comicios.

El estudio cuenta con 2.031 entrevistas que se realizaron del 15 al 19 de enero. En esos días se rompieron las negociaciones entre el PP y Vox para acordar la investidura de María Guardiola. Esta suspensión de las conversaciones se demostró el 20 de enero durante la sesión constitutiva de la Asamblea. Entonces, ambos partidos votaron a sus candidatos para la Presidencia de la Cámara, que estará dirigida por el popular Manuel Naharro durante esta legislatura. El PP cedió la Secretaría Primera de la Mesa al partido de Santiago Abascal para tratar de encauzar las negociaciones.

En los comicios autonómicos del 21 de diciembre, el PP obtuvo 29 escaños (uno más que en 2023), el PSOE perdió 10 respecto a las anteriores elecciones y consiguió 18 diputados autonómicos, y se registró una fuerte subida de Vox, que pasó de 6 a 11 escaños, y de Unidas por Extremadura, que ahora cuentan con siete asientos en el Parlamento extremeño frente a los tres que tenía en la legislatura que empezó en 2023.