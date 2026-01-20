Incertidumbre hasta el final entre el PP y Vox en la negociación de la Mesa de la Asamblea de Extremadura

Casi un mes después de las elecciones autonómicas en Extremadura, PP y Vox acuden a la sesión de constitución de la Asamblea de este martes con las posturas enfrentadas. A las 10 de la mañana ha arrancado la jornada con la incógnita principal de quién presidirá la Mesa de la Cámara después de que este lunes la extrema derecha suspendiera la negociación para investir a la presidenta en funciones, María Guardiola, desatando el cabreo de los populares. Fuentes del PP extremeño aseguran que a esta hora no hay acuerdo y que cada formación votará a su propio candidato para dirigir el órgano de gobierno del Parlamento regional. Salvo pacto de última hora.

La falta de acuerdo entre los dos grupos de la derecha no impedirá que el PP se haga con tres de los seis puestos de la Mesa (incluida la presidencia) y que Vox obtenga un puesto, el de secretario tercero, como consecuencia del reparto de los escaños salido de los comicios del 21-D. Fue el aspirante de los ultras a las elecciones autonómicas, Carlos Fernández, quien este lunes comunicó a Guardiola que se congelaban las conversaciones hasta nuevo aviso. Y las posiciones no se han movido en las últimas horas, marcadas por cruces de acusaciones a través de comunicados y mensajes en redes sociales.

El parón de los contactos se ha producido horas antes de la constitución de la Asamblea y votación de la composición de la Mesa. Con la congelación del diálogo, salvo acuerdo in extremis, el candidato del PP, Manuel Naharro, será designado presidente de la Cámara autonómica. El procedimiento para designar a la figura que ocupará la Presidencia saldrá de la votación nominal y secreta que tendrá lugar en esta sesión. El equilibro de fuerzas obedecerá así, a priori, de forma proporcional a los resultados de las urnas del 21-D, que otorgaron 29 escaños al PP, 18 al PSOE, 11 a Vox y 7 a Unidas por Extremadura. Los ultras presentarán como candidato a la Mesa al senador Ángel Pelayo Gordillo.

Si en la primera votación ningún candidato obtiene mayoría absoluta, se realizará una segunda y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos. En caso de empate se repetiría la votación y, si el empate persistiera, se considerará elegido el candidato de la lista más votada en las elecciones, que fue el PP. Previamente, y al inicio de la sesión, quedará constituida la Mesa de Edad, que estará presidida por la diputada María Jesús Salvatierra (Vox) por ser la de mayor edad, y como secretarios los dos más jóvenes de entre los diputados asistentes, que son Zulema Romero (PP) y Aitor Vaquerizo (PSOE).

A partir de la elección de la Mesa, el presidente de la Asamblea dispondrá de un plazo de 15 días para designar al candidato a presidir la Junta, quien deberá someterse a la investidura en el mismo plazo. La votación se producirá, por tanto, tras celebrarse las elecciones de Aragón, el próximo 8 de febrero, en las que el PP y Vox vuelven a enfrentarse en las urnas.