Última hora y reacciones tras el accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los trabajos de rescate e identificación de víctimas continúan durante la noche

Se espera que la maquinaria pesada entre en acción esta mañana para levantar los dos vagones más dañados | Hay constancia de 40 fallecidos y 39 personas siguen hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI | Hay 43 denuncias de desaparición

Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron el domingo al menos 40 personas, los servicios de rescate y emergencias han seguido trabajando durante toda la noche en el lugar del siniestro, tanto para rescatar a víctimas que puedan seguir en los vagones más destrozados, sobre todo los dos primeros del Alvia Madrid-Huelva, y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid. Esta mañana, se espera que se incorpore maquinaria pesada a los trabajos. Mientras, siguen las tareas de identificación de los fallecidos, hay 43 denuncias por desaparición, aunque algunas pueden ser por las mismas personas. Además, sigue habiendo 39 personas ingresadas en hospitales, 13 en UCI. Mientras, se examinan con lupa las vías en busca de la causa de la tragedia. Por el momento, sin descartar ninguna hipótesis, se apunta a una rotura de la vía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la alta velocidad a Andalucía se reabrirá probablemente el próximo 2 de febrero. Mientras, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.