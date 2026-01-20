Última hora y reacciones tras el accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los trabajos de rescate e identificación de víctimas continúan durante la noche
Se espera que la maquinaria pesada entre en acción esta mañana para levantar los dos vagones más dañados | Hay constancia de 40 fallecidos y 39 personas siguen hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI | Hay 43 denuncias de desaparición
Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron el domingo al menos 40 personas, los servicios de rescate y emergencias han seguido trabajando durante toda la noche en el lugar del siniestro, tanto para rescatar a víctimas que puedan seguir en los vagones más destrozados, sobre todo los dos primeros del Alvia Madrid-Huelva, y para dilucidar las causas del descarrilamiento del Iryo Málaga-Madrid. Esta mañana, se espera que se incorpore maquinaria pesada a los trabajos. Mientras, siguen las tareas de identificación de los fallecidos, hay 43 denuncias por desaparición, aunque algunas pueden ser por las mismas personas. Además, sigue habiendo 39 personas ingresadas en hospitales, 13 en UCI. Mientras, se examinan con lupa las vías en busca de la causa de la tragedia. Por el momento, sin descartar ninguna hipótesis, se apunta a una rotura de la vía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que la alta velocidad a Andalucía se reabrirá probablemente el próximo 2 de febrero. Mientras, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo.
El accidente ferroviario de Adamuz arroja una cifra provisional de 40 fallecidos, según la última actualización de la tarde de este lunes. Los heridos han superado los 150. Tras el alta de diez hospitalizados, el número de pacientes queda en 39 personas hospitalizadas, de las cuales 13 permanecen en la UCI, según ha informado Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en una entrevista en Canal Sur.
Los reyes visitan este martes la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)
Los reyes visitan este martes en Adamuz (Córdoba) la zona en donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas, y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Fuentes de la Casa Real adelantaron el lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia —hermana de la reina Sofía—, iban a suspender el acto previsto este martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.
Según la agenda del Gobierno, a las 12.00 horas la vicepresidenta primera del Gobierno acompañará a los reyes en Adamuz, en donde prosiguen las labores de búsqueda de víctimas y limpieza de los restos de los trenes siniestrados. (EFE)
Los trabajos de rescate e identificación continúan durante la noche
Los trabajos de identificación de los fallecidos y de recuperación de posibles nuevas víctimas del accidente ferroviario de Adamuz han continuado durante toda la noche, según adelantó a última hora del lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que añadió que el operativo desplegado estará en activo en la zona “hasta que se recobre la normalidad”. Marlaska confirmó que se tiene constancia de 43 denuncias por desaparición.
Respecto a los cuerpos que aún faltan por recuperar, el ministro indicó que las fuerzas y cuerpos de seguridad habían “visualizado” tres en el Interior del tren Alvia, que se suman a los 37 ya recuperados. “Ahora ya con los trabajos y con la maquinaria pesada, esperemos que estos tres cadáveres que están localizados puedan ser excarcelados, extraídos y trasladados próximamente al Instituto Anatómico Forense”, agregó, afirmando que las labores seguirían “toda la noche”. (EP)
A las 19.45 del domingo, la viajera, una consultora de 33 años que iba de Málaga a Madrid en el vagón número seis del Iryo y que prefiere guardar el anonimato, comenzó a sentir que el tren vibraba demasiado. Después notó que se bamboleaba, que bailoteaba de un lado para otro. Las maletas y las bolsas se despeñaron desde los portaequipajes superiores, los vasos, los ordenadores y los objetos que iban en las mesas también se cayeron al suelo. La viajera, sentada en ese momento, permaneció en su sitio, pero vio cómo el operario que transportaba el carrito de las comidas y las bebidas se fue al suelo, incapaz de guardar el equilibrio. “Después, el tren se paró y se fue la luz”, recuerda la viajera.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 40 personas. Este martes, los servicios forenses siguen con la identificación de los cadáveres y en el lugar del accidente, los servicios de emergencias y técnicos intentan acceder al interior de dos de los vagones del Alvia Madrid-Huelva, los más destrozados, donde podría haber aún víctimas del accidente. Hay 40 denuncias de desaparecidos. También se investiga sobre las vías la causa del siniestro. Los primeros indicios apuntan a una rotura de la vía.
