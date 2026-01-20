Ir al contenido
Los Reyes visitan la zona de la tragedia: “Un país manifiesta su nivel y su fortaleza por cómo se atienden las emergencias”

Felipe VI y Letizia reciben aplausos de los familiares en Córdoba. Los monarcas felicitan a Julio, un vecino de 16 años que participó en el rescate

Antonio Jiménez Barca
Antonio Jiménez Barca
Adamuz (Córdoba) -
Tras visitar la zona cero del accidente, en Adamuz, y hablar después, ya en Córdoba, con las familias cuyos cuerpos aún no han sido identificados, los reyes, Felipe y Letizia, acudieron al hospital Reina Sofía, también en Córdoba, para interesarse por las personas que aún están ingresadas. Allí, concluida la visita, el Rey declaró a los periodistas: “Un país muestra su nivel y su fortaleza por cómo se atienden sus emergencias”. También aseguró que la atención médica y sanitaria fue rápida y eficaz y minimizó el número de bajas. “Podía haber sido peor”, añadió. “Hemos podido constatar la altísima profesionalidad, la dedicación, la entrega de todos los que han estado implicados en atender la emergencia, vengan de donde vengan”. Por su parte, la reina Letizia agregó: “Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe”.

La visita había empezado un par de horas antes, en Adamuz, junto a las vías donde se estrellaron los dos trenes. Los reyes observaron de cerca los vagones siete y ocho del tren Iryo, el que descarriló el pasado domingo. Estos vagones, volcados sobre la línea férrea, fueron los más afectados de este convoy. Cerca aún se aprecian maletas tiradas por el suelo y prendas de ropa que colgaban por las ventanas. Los reyes, que iban acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hablaron con miembros de la UME y de los bomberos que participaron en las labores de rescate de esa noche, y con médicos y sanitarios que atendieron a los heridos. También, con algunos de los vecinos de la localidad de Adamuz que nada más enterarse de lo que había ocurrido cerca de su pueblo corrieron a ayudar a los afectados por el accidente. Tanto Felipe VI como doña Letizia se quedaron un rato y felicitaron a Julio, un vecino de 16 años que participó en las labores de rescate.

Julio contó a los Reyes que él y un amigo venían de pescar y que por eso fueron de los primeros que ayudaron a las víctimas. “Intentamos sacarlas como pudimos”, relató a los periodistas, “hasta que luego ya llegaron los policías, los bomberos y ellos ya lo hicieron más profesionalmente”. Y añadió: “Antes ya habíamos sacado a algunos heridos y los ayudamos a llegar hasta aquí para que los atendieran”. También se encontraba entre los vecinos invitados a asistir a la visita de los Reyes Gonzalo Sánchez, quien con su quad consiguió ayudar a 16 personas atrapadas en el interior de los vagones. Estuvo en el lugar del accidente desde las 20.30 hasta las 03.00 de la madrugada, y dijo que la imagen del “amasijo de hierro” en que se habían convertido los trenes se le ha qudado grabada en la memoria.

Después de Adamuz, los Reyes se desplazaron en coche hasta Córdoba, para llevar a cabo la etapa más emotiva -y dura- de su visita: el centro cívico Poniente de Córdoba, donde los familiares de las víctimas que aún no han sido identificadas esperan noticias de sus seres queridos, que viajaban en los trenes siniestrados y que no se encuentran en los hospitales ni han salido ilesos. “Hemos intentado conocer un poco sus circunstancias. Lo hemos hecho con todo el respeto y para trasladarles el cariño de todo el país. Para ello ha sido un golpe muy fuerte”, explicó el Rey.

Archivado En

