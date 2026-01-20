La tragedia de Adamuz, en datos: los forenses completan las autopsias de los 38 cadáveres recibidos en Córdoba

Las denuncias sobre desaparecidos continúan siendo 43, y la cifra de muertos ha aumentado a 41 tras localizar otro cuerpo en el Iryo

A menos de 48 horas del accidente ferroviario que el pasado domingo se cobró las vidas de al menos 41 personas en Adamuz —tras localizar otro cuerpo en el Iryo—, los forenses han concluido este martes las autopsias de los 38 cadáveres que han recepcionado en el Instituto Anatómico Forense de Córdoba. Este martes se han recuperado los tres cuerpos sin vida que estaban aún dentro de los coches del Alvia siniestrado. Con todo, el recuento de víctimas es provisional, porque todavía no han concluido las labores de inspección y, por tanto, no se ha podido determinar si quedan más cuerpos de viajeros aprisionados.

De los 38 cuerpos analizados por los forenses, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha podido identificar plenamente a 10; en todos los casos, a través de sus huellas dactilares.

De los 122 heridos asistidos tras el accidente, 39 permanecen todavía hospitalizados y los 83 restantes han recibido el alta. Los ingresados son cuatro niños y 35 adultos, según un balance de la mañana de este martes de la Agencia de Emergencias de Andalucía. De los 13 pacientes que permanecen en cuidados intensivos, todos son mayores de edad, después de que este lunes pasara a planta un menor que estaba en la UCI. Estos pacientes en situación más grave están todos en hospitales de la capital cordobesa. También los que han pasado a planta, salvo un herido, que ha sido trasladado a un centro hospitalario de Huelva.

Desde este lunes a las siete de la tarde a este martes no se han registrado nuevas denuncias sobre personas desaparecidas, que siguen siendo 43, aunque no ha trascendido si algunas apuntan a las mismas personas no localizadas. Se han presentado en cinco de las seis comandancias de la Guardia Civil habilitadas para ese trámite: Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla y Madrid. En la sexta, en Granada, no se ha recibido ninguna.

Los datos, publicados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, proceden del Centro Integrado de Datos (CID). El tribunal superior andaluz informa de que una vez identificados los cuerpos, se informa a las familias para que estas hagan los trámites necesarios en el registro civil de Montoro (la cabeza de partido judicial al que pertenece Ademuz) y así reciban la licencia de enterramiento.

En el CID trabajan 27 médicos y técnicos forenses y 32 guardias civiles del servicio de criminalística que están especializados en genética y lofoscopia, la ciencia que identifica cuerpos por huellas dactilares, ya sea en las palmas de las manos o en las plantas de los pies.

Mientras, en el Centro Cívico Poniente Sur, también en Córdoba, este lunes fueron atendidos 116 familiares en el dispositivo de información y acompañamiento desplegado tras el accidente. La labor de asistencia, con personal de Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos, continuará este martes tras pasar la noche las familias en hoteles de la zona.