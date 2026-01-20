Huelva amanece rota de dolor tras confirmarse la muerte de 17 onubenses en el accidente de tren de Adamuz

La provincia de Huelva amanece rota de dolor. Se confirma la muerte de 17 onubenses. Los peores presagios se confirmaban la noche del lunes conforme las autoridades iban confirmando las identidades de los cadáveres rescatados en el accidente ferroviario a la altura de Adamuz (Córdoba). De la mayoría de los que permanecían desaparecidos, cuyas fotos habían circulado por las redes sociales difundidas por sus familiares para trata de recabar indicios sobre su paradero, se constató su muerte.

Es el caso de los dos vecinos de Lepe (Huelva) de los que no se sabía nada. Una era Miriam Alberico, una joven de 27 años, que viajaba en el vagón 1, y el otro Andrés Gallardo Vaz, funcionario de prisiones que había acudido a Madrid a acompañar a sus alumnos a realizar su examen de oposiciones a ayudante de Instituciones Penitenciarias.

De hacer ese examen venían también Pepi Sosa y Ana Martín Sosa, las dos habitantes de Isla Cristina (Huelva) de las que no se sabía nada desde el domingo, al igual que uno de los dos vecinos de Gibraleón (Huelva), cuyo fallecimiento también se confirmó anoche. Son José María Martín y Eduardo Domínguez. “Uno había ido a pasar el fin de semana a Madrid y otro a opositar. El pueblo está hundido de dolor”, explica a este diario su alcaldesa, Lourdes Martín.

A Madrid a ver a su hijo también había acudido un matrimonio de La Palma del Condado (Huelva). El cuerpo de él se identificó anoche y ella sigue desaparecida. Otra vecina del municipio onubense está ingresada en el Reina Sofía de Córdoba. Ella también era una de las opositoras que iba en el tren.

En ese hospital permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos el hijo de Natividad de la Torre, otra de las desaparecidas de Huelva capital que iba en el tren. Además de con su hijo, ella viajaba con sus tres nietos, que están heridos. Habían ido a ver el musical de El Rey León. En Huelva también residía Ricardo Chamorro, otro funcionario de prisiones que también había viajado con sus alumnos para acompañarles al examen y la pareja de periodistas María Clauss y Óscar Toro, los primeros fallecidos identificados.

Toda la provincia de Huelva ha sido golpeada por la tragedia, pero donde la situación es más dramática es en Punta Umbría, que ayer confirmaba la muerte de cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez −los padres, su hijo de 12 años y un sobrino−, que habían ido a la capital de España para ver al Real Madrid. Solo ha sobrevivido su hija de seis años, que fue encontrada ilesa la misma tarde del accidente. A última hora de la noche, la localidad costera recibía otra mala noticia: Rafael Millán, uno de los dos vecinos que seguía desaparecido, otro opositor, era otro de los cuerpos identificados. En el municipio siguen sin noticias de otra de sus residentes, Rocío Díaz.