ACCIDENTE DE TRENES EN ADAMUZ

La tragedia de Adamuz en datos: los forenses identifican a cinco cadáveres de 37 y otros tres siguen dentro del Alvia

No hay aún un listado de desaparecidos, pero se han registrado 43 denuncias sobre personas no localizadas

José M. Abad Liñán
José M. Abad Liñán
Madrid -
El accidente ferroviario de Adamuz arroja una cifra provisional de 40 fallecidos, según la última actualización de la tarde de este lunes. Los heridos han superado los 150. Tras el alta de diez hospitalizados, el número de pacientes queda en 39 personas hospitalizadas, de las cuales 13 permanecen en la UCI, según ha informado Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en una entrevista en Canal Sur.

El Centro Integrado de Datos (CID), el órgano técnico que integra a los médicos y técnicos forenses —se han movilizado desde seis provincias andaluzas— y a las fuerzas de seguridad del Estado, tiene noticia de 43 denuncias de desapariciones, que se han registradas en las comandancias de la Guardia Civil de Huelva, Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid —también se ha habilitado otro punto en Granada—, si bien no ha trascendido si varias se refieren a una misma persona desaparecida. Tampoco hay una cifra de personas no localizadas. El listado del total de los pasajeros que viajaban en ambos trenes se cifra provisionalmente en 527 personas, que supera con creces las cifra de 300 pasajeros del Iryo y 186 del Alvia que ofrece el Ministerio de Transportes citando información de ambas compañías.

Mientras, avanzan las autopsias y la identificación de los cuerpos. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se centraliza la identificación las víctimas mortales, ha recibido hasta primera hora de la noche un total de 37 cuerpos de fallecidos, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Son los 37 cadáveres que los médicos forenses han ido levantando del lugar del accidente desde este domingo y hasta las siete de la tarde de este martes. De ese número, a 23 se les ha practicado ya la autopsia. Hasta la siete de la tarde, se habían logrado identificar plenamente a cinco. En todos los casos, se ha hecho gracias a sus huellas dactilares.

Queda al menos otra incertidumbre por resolver: en los dos coches que han quedado encastrados en un talud junto a las vías se han recuperado tres cuerpos y otros tres permanecen aún entre los hierros del Alvia, pero pueden aparecer más fallecidos una vez se extraigan, según ha asegurado el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Las dificultades técnicas para sacar del terraplén los dos coches siniestrados es máxima, han coincidido las autoridades del Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Es redactor de la sección de España de EL PAÍS. Antes formó parte del Equipo de Datos y de la sección de Ciencia y Tecnología. Estudió periodismo en las universidades de Sevilla y Roskilde (Dinamarca), periodismo científico en el CSIC y humanidades en la Universidad Lumière Lyon-2 (Francia).
