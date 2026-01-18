Iryo, sello italiano en el mayor rival de Renfe

El primer accidente con víctimas en la alta velocidad ferroviaria española desde la liberalización acometida entre 2019 y 2020 ha envuelto a un tren de Iryo, segunda operadora por volumen de trenes, frecuencias y viajeros en España, y un Alvia de los servicios comerciales de Renfe. La primera, de la que es el tren 6189 que cubría la línea Málaga-Madrid Puerta de Atocha y que ha descarrilado en Ademuz (Córdoba) a las 19.39 horas, motivando el choque del Alvia (384 Pta. de Atocha-Huelva), se estrenó sobre las vías en el eje Madrid-Barcelona un 25 de noviembre de 2022. Cuatro días antes hubo un viaje inaugural entre Madrid y Valencia. Un pistoletazo de salida a modo de guiño a los impulsores de la compañía, los accionistas de la aerolínea levantina Air Nostrum, con su presidente Carlos Bertomeu al frente. Antes de que se lanzara la marca Iryo, la empresa fue, en papeles oficiales, Intermodalidad de Levante S.A.

En el capital Iryo figuran este veterano empresario del transporte y su Air Nostrum (25%), así como la concesionaria de infraestructuras Globalvía (24%), pero el accionista que lidera la tarta accionarial y lleva las riendas de la gestión es la operadora pública italiana Ferrovie dello Estato (51%). Su hombre fuerte en este país es Fabrizio Favara, actual consejero delegado de la compañía que esta tarde ha sufrido en Ademuz (Córdoba) su primer siniestro de extrema gravedad.

Iryo fue la tercera en comparecer en la red de altas prestaciones de Adif, sumándose a Renfe y Ouigo, tras una apertura del transporte de viajeros a la competencia que elevó la oferta de frecuencias en un 55% en los tres corredores seleccionados por Adif. Dos años antes de su estreno, Iryo se había hecho con el segundo paquete de capacidad sacado a concurso en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Sur y Madrid-Levante, los de mayor tráfico del país. Desde su arranque, la operadora ha presumido de tener la flota más moderna y tecnológicamente avanzada, con 20 Frecciarossa o ETR 1000, fabricados por Hitachi Rail- Grupo Alstom y estrenados en España. Este material rodante, que ha llegado a supervisar el ministro de Transportes Óscar Puente como opción para Renfe, es como el que rueda para Trenitalia en el país transalpino. La inversión de Iryo en trenes se elevó a 800 millones de euros. Con la oferta y la marca ya asentadas, la extensión del servicio se produjo a través de líneas transversales, como la Barcelona-Málaga y la Barcelona-Sevilla.

La firma que dirigen Bertomeu y Favara atesora entre un 23% y un 28% de cuota de mercado, según la línea, y conecta 11 destinos entre sí: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga. Las rutas Madrid-Barcelona y Barcelona-Sevilla suelen repetir cada año como las de mayor demanda.

La dificultad de los primeros años de lanzamiento y la guerra de precios en la alta velocidad llevó a Iryo a unas pérdidas de 25 millones en 2022; la empresa elevó los números rojos a 99 millones en 2023 y aún perdió 31,5 millones en 2024, cuando los ingresos alcanzaron los 305 millones (+43,8%) y el resultado bruto de explotación fue ya positivo, con 24 millones (-39,8 millones en 2023). El plan de negocio de Iryo fija la llegada a destino, con la consecución de beneficios, entre 2026 y 2027.

En puertas de la feria madrileña de, turismo Fitur, en la que iba a lucir su oferta y la apuesta por la multimodalidad, la compañía ha colgado en su página web pasadas las 20:30 de esta tarde el mensaje que nunca habría querido emitir: “Esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid. El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas. Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia“.