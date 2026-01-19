El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, entre los fallecidos del Alvia Madrid-Huelva

Huelva empieza a constatar el impacto y la repercusión del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de Ademuz (Córdoba). Entre otras víctimas aún no confirmadas oficialmente, la ciudad ha perdido en el accidente a dos referentes del periodismo local, la pareja formada por la fotoperiodista María Clauss, de 53 años, y el periodista Óscar Toro, 56 años. “La pérdida nos deja muy tocados”, se lamenta con este diario su compañero de profesión José Ángel González.

Ambos eran muy queridos y respetados no solo por el gremio, sino por la sociedad onubense en general por su implicación y compromiso con causas humanitarias y sociales. Clauss era una fotógrafa de referencia en la ciudad donde, en el arranque de su carrera, trabajó como fotoperiodista en todos los grandes medios locales. “Fue una pionera”, recuerda González. Después se dedicó a la fotografía profesional, donde pudo imprimir sus inquietudes sociales a su trabajo.

El Centro Andaluz de Fotografía ha recordado en su cuenta de Facebook cómo Clauss “brillaba tanto como autora ―por trabajos como Mi abuelo el espía?― así como por su implicación en el colectivo WE ARE PHOTO desde el que organizaba el festival Festcomarcas en Huelva. La creadora acababa de entregar al CAF su último trabajo, Misión Andalucía, la misión fotográfica sobre el paisaje andaluz, donde pudo desarrollar su pasión por el medioambiente, donde también se convirtió en un referente como fotógrafa.

“Estaba muy comprometida con la sociedad y esa parte humana la desarrollaba en sus trabajos”, incide González sobre una faceta de Clauss, que colaboró con EL PAÍS SEMANAL, entre otras muchas publicaciones, y que también han destacado la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio de Periodistas de Andalucía en un comunicado conjunto: “Siempre vinculados y comprometidos con las causas solidarias y de cooperación internacional, así como en todo tipo de proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y formación relacionada con el gremio periodístico”.

Porque ese compromiso era compartido también con su marido, el periodista Óscar Toro, tal y como recalca González. Toro desarrolló su labor periodística en distintos medios, había dedicado las dos últimas décadas a desarrollar distintos proyectos en materia de comunicación vinculada con la defensa de los derechos humanos y la promoción en la convivencia. “Desde la Asociación Invisible, creada en 2016 con la finalidad de utilizar la comunicación y la información como vehículo para la transformación social, que presidía Toro, hacían una labor muy importante, ofreciendo espacios de aprendizaje compartido para crear unos hubs de comunicación social”, recuerda la APH y el Colegio de Periodistas.

Esas dos facetas, que también abordó desde el ámbito de la política, durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Huelva por el PSOE, también las desarrolló a través de su implicación con la Universidad de Huelva donde tanto él, como Clauss solían impartir cursos de verano, que él impulsaba, recuerda González. “Era muy querido por su implicación social”, recalca el periodista onubense.

Ambos dejan a una hija que se interesó personalmente por la situación de sus padres cuando conoció el accidente, señalan distintas fuentes consultadas.