Adif avisó de ocho incidencias técnicas en Adamuz meses antes del accidente de tren

El gestor ferroviario Adif avisó en los últimos meses en sus redes sociales de al menos ocho incidencias técnicas ocurridas en el tramo de alta velocidad que este domingo ha vivido un trágico accidente entre dos trenes. La mayoría de estas cuestiones estaban relacionados con la señalización del tramo, aunque también había otras por un problema en la catenaria y por otro en las infraestructuras. De hecho, las incidencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba llegaron al Senado el pasado verano, por pregunta del Partido Popular. El Gobierno reconoció entonces haber atendido dos “incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización”.

En la pregunta del PP, se ponía el énfasis en “posibles fallos de seguridad”, localizados el primero de ellos en el viaducto de El Valle, “debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario”. El Ejecutivo, por boca del Ministerio de Transportes, señaló que “los aparatos de dilatación del viaducto entraron en contacto con el raíl”. La incidencia fue solucionada por la brigada especializada en desvíos durante su horario de mantenimiento.

La segunda incidencia que entró en el Senado se localizó en una tarjeta de relés, sobre la que el Gobierno reconoció que era “un componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de localización”. La tarjeta, se respondió al PP, “fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema”. El Ministerio de Transportes sostuvo que en todo momento estuvieron “garantizadas las condiciones de seguridad de la circulación”.

El Ejecutivo incidió en el argumento de la conservación de la infraestructura, explicando que cuatro proveedores de servicios de mantenimiento operan en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba. El primero de ellos atiende la infraestructura y vía; el segundo, las instalaciones de electrificación; las instalaciones de seguridad centran un tercer contrato; y por último, se controla la vegetación que circunda a la infraestructura.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió anoche de las “extrañas circunstancias” en que ha tenido lugar el grave siniestro. El descarrilamiento del tren Iryo se produjo en una recta del tramo, se trataba de una unidad con menos de tres años de circulación y la línea Madrid-Sevilla, en que se encuentra el punto de Adamuz, ha sido renovada con 700 millones de euros de inversión. Entre los trabajos, Adif renovó nueve viaductos que sortean el paso por Sierra Morena. Esas labores concluyeron en octubre de 2023. Además, se han remodelado los sistemas de señalización y seguridad hasta el mes de mayo de 2024.

Una de las actuaciones más destacadas estuvo relacionada con la modernización de 63 cambios de vía en el corredor de Madrid a Andalucía. Precisamente, Adif informó ayer de que la tragedia tuvo lugar en uno de los dos cambios de vía de Adamuz. Puente eludió especular con posibles causas del descarrilamiento del tren de Iryo.

Incidencias en los últimos meses

En el último año, Adif ha informado en sus redes sociales de al menos ocho incidencias en Adamuz. El 14 de abril del año pasado, Infoadif —cuenta oficial del gestor ferroviario— publicaba en X: “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en catenaria entre Adamuz y Alcolea. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible”. Mientras, el 22 de mayo señaló: “Una incidencia que afecta a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba está generando retrasos a los trenes de alta velocidad de la relación Madrid-Andalucía”.

Los problemas de señalización han sido recurrentes. “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos debido a una incidencia en los sistemas de señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba”, apuntó Adif el 5 de junio. Fue precisamente esta incidencia (que en realidad eran dos distintas) la que motivó la pregunta del PP en el Senado. El 1 de septiembre hubo otra incidencia en señalización.

Por su parte, el 26 de octubre se informó de “una incidencia en la infraestructura en Adamuz (Ancho Estándar), línea de alta velocidad Madrid-Sevilla”, que causó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulaban entre Villanueva de Córdoba y Adamuz. Mientras, el 23 de diciembre se notificó otro problema “debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba”.

El eje Madrid-Sevilla es el más antiguo de la red ferroviaria de alta velocidad, con su entrada en operación en 1992 con seis frecuencias diarias del AVE de Renfe. Ese tráfico se ha multiplicado con la entrada en competidores de la operadora pública en la liberalización de 2019.