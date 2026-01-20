La visita de los Reyes y las labores de rescate en el accidente del tren en Adamuz, en imágenes

18 fotosAccidente de trenes en AdamuzLa visita de los Reyes y las labores de rescate en el accidente del tren en Adamuz, en imágenesDos días después del suceso, los equipos de rescate y emergencias continúan trabajando en la zonaEl País20 ene 2026 - 12:55Actualizado: 20 ene 2026 - 13:16CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLos Reyes, acompañados de la vicepresidenta primera, conversan con efectivos de la UME en Adamuz.Jorge Zapata (EFE)Los operarios trabajan este martes en la catenaria en el lugar del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).Jorge Zapata (EFE)Un vagón del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.Jorge Zapata (EFE)Agentes de la Guardia Civil recogen pruebas junto a los restos de los vagones del tren Alvia.Manu Fernandez (AP)Trabajos de rescate en el tren Iryo en el lugar del accidente de Adamuz (Córdoba), este martes.PACO PUENTESVecinos y autoridades de Punta Umbría (Huelva) guardan cinco minutos de silencio por el siniestro ferroviario.Alberto Díaz (EFE)Operarios examinan la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).PACO PUENTESUno de los vagones del tren Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba).Rocío Ruz (Europa Press)Operarios de mantenimiento de Adif trabajan sobre los restos de un tren involucrado en el accidente.Susana Vera (REUTERS)Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario.Jorge Zapata (EFE)Vista de las ruedas de uno de los vagones del tren de Iryo fuera de los carriles de la vía.Joaquin Corchero (Europa Press)Llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.Chencho MartínezUn miembro de la Guardia Civil, junto a uno de los vagones del tren Alvia, este martes.Susana Vera (REUTERS)Dos mujeres donan sangre este martes en el Centro Regional de Transfusiones de Sevilla tras el llamamiento por accidente de Adamuz.Jose Manuel Vidal (EFE)Operarios y Guardia Civil, junto a los vagones del tren Alvia.Manu Fernandez (AP)Dos de los vagones del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. Jorge Zapata (EFE)Vecinos y autoridades de Punta Umbría (Huelva) guardan cinco minutos de silencio por el siniestro ferroviario. Alberto Díaz (EFE)Trabajos de rescate en el tren Alvia, este martes, en Adamuz (Córdoba).PACO PUENTES