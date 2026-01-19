Vox suspende las negociaciones con el PP en Extremadura para investir a Guardiola
El frenazo en las conversaciones se produce un día antes de la constitución de la Mesa de la Asamblea regional
Vox ha suspendido las conversaciones con el PP en Extremadura para investir a la presidenta en funciones, María Guardiola. El partido de Santiago Abascal ha frenado el acercamiento de ambas formaciones este lunes, ha avanzado Canal Extremadura y ha confirmado EL PAÍS por fuentes populares autonómicas. “Orden de Madrid, suponemos”, añaden en el PP extremeño, apuntando a una decisión adoptada por la dirección nacional de la fuerza de extrema derecha. La ruptura en las conversaciones se produce un día antes de que la Asamblea regional celebre la sesión en la que se constituye la Mesa, órgano de gobierno de la Cámara, y casi un mes después de las elecciones.
El martes pasado había tenido lugar la primera reunión entre PP y Vox para formar Gobierno. Del lado de los ultras, los negociadores son Montserrat Lluis, secretaria general adjunta de Vox, y Óscar Fernández, candidato del partido. Por parte del PP, Guardiola y el consejero de Presidencia en Funciones, Abel Bautista. La candidata del PP logró la victoria en las urnas del 21-D, con 29 escaños y un 43,18%, pero sin mayoría absoluta. Mientras que Vox se disparó respectos a los comicios anteriores, duplicando el número de escaños y votos con 11 diputados y 11% del escrutinio.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
