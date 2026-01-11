Vox exige ahora entrar en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías

El líder de Vox, Santiago Abascal, que ordenó en julio de 2024 la salida de todos los gobiernos de coalición que compartía con el PP en cinco autonomías, exige ahora entrar en el Ejecutivo extremeño con una vicepresidencia y un número de consejerías “proporcional” a los resultados obtenidos en los comicios del pasado 21 diciembre, donde pasó de 5 a 11 escaños. “Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos”, ha asegurado en una entrevista en Okdiario en la que califica de “bulo” la acusación del PP de que ellos no quieren gobernar. Precisamente, la estrategia de barones del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo era ofrecerles carteras en los ejecutivos autonómicos para “retratar” lo que consideraban que era un intento de Vox de no desgastarse con la gestión.

La actual presidenta extremeña, María Guardiola, del PP, decidió adelantar los comicios regionales al pasado diciembre ante el veto de Vox a su proyecto de presupuestos y con la intención de zafarse de la dependencia de la extrema derecha en la Asamblea regional. Pero apenas mejoró en un escaño su resultado en las urnas, mientras que la extrema derecha obtuvo seis asientos más en el parlamento autonómico. “Eran unas elecciones innecesarias con el ánimo de destruir a Vox y lo que ha demostrado es que los extremeños querían el doble de Vox”, ha resumido Abascal.

El partido ultra abandonó los ejecutivos autonómicos que compartía con los populares al oponerse al reparto de menores extranjeros no acompañados. “El PP nos engañó y tuvimos que salir de los gobiernos”, afirma Abascal en la entrevista. “Ahora hay una nueva relación de mayorías”

En Extremadura, el líder del partido ultra apuesta por su candidato, Óscar Fernández, para ocupar una vicepresidencia, pero advierte que ese sistema no es necesariamente extensible a otros territorios. “En Extremadura es donde más desconfianza podemos tener y para tener garantías de que el cambio se produce tenemos que pilotar nosotros personalmente ese cambio, pero no es necesario que sea así en todos los lugares”, asegura. El próximo mes de febrero se celebrarán elecciones en Aragón y el calendario electoral de 2026 incluye también comicios autonómicos en Castilla y León y Andalucía.

Abascal insiste en que hará valer sus votos para imponer sus políticas de “oposición al pacto verde y a las políticas migratorias”.

La popular María Guardiola quiere iniciar la próxima semana las negociaciones con Vox para ser investida como presidenta extremeña. Su propuesta, según fuentes del PP regional, pasa por ofrecer a Vox “asientos en el Gobierno autonómico para que puedan gestionar y asumir responsabilidades”. Tras los anteriores comicios, en 2023, Guardiola se negó en redondo a pactar con el partido de Abascal. “Yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno”, dijo entonces, “a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Mi promesa y mi tierra no son moneda de cambio”. Pero finalmente, acordó con la extrema derecha un gobierno de coalición.