Fechas clave en Extremadura: Vox alarga las negociaciones con el PP con las elecciones de Aragón en el horizonte

El Gobierno de Guardiola no descarta que los ultras vayan a una segunda sesión de investidura, ya en abril y pasadas también las urnas de Castilla y León

Un día después de que el PP se hiciera con la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, el martes, María Guardiola trató de retomar los contactos con Vox, revelan fuentes de su entorno. Los ultras congelaron el lunes las negociaciones para investir a la presidenta en funciones, pero siguen abiertos a un acuerdo. Sin embargo, en el gabinete de la dirigente del PP aseguran que solo reciben largas. La semana que viene; la siguiente... La formación de extrema derecha no concreta el día para una nueva reunión.

“¡Menuda agenda tienen!“, ironizan en el Ejecutivo extremeño, que apuntan a un plan claro habida cuenta de que están ralentizando la fecha de una nueva reunión: Vox no quiere sellar en público un pacto con el PP antes de las elecciones de Aragón del 8 de febrero por cálculo político. ”Esto no va de Extremadura", censuran. En el entorno de Guardiola tampoco descartan que incluso posterguen el acuerdo a después de los comicios de Castilla y León del 15 de marzo. “Son capaces de todo”, sentencian. Porque el Estatuto y el calendario electoral permite a la formación de Santiago Abascal no moverse hasta abril. Estas son las fechas clave.

10 de febrero. Según las normas establecidas en el artículo 25 del Estatuto de Extremadura, el nuevo presidente de la Asamblea extremeña, Manuel Naharro, tiene 15 días hábiles para designar a un candidato a presidir la Junta; es decir, hasta el 10 de febrero. Guardiola, vencedora de las elecciones del 21 de diciembre por 29 escaños y un 40% de los votos —aunque sin mayoría absoluta—, aspira a ser la candidata. Naharro puede nombrarla aunque sin tener un acuerdo previo con Vox. En el PP extremeño y en otros territorios populares consideran que en ningún caso pactarán antes del 8 de febrero, elecciones de Aragón, para seguir “así de fuertes”.

En frente, Vox alega que es Guardiola quien torpedea el acuerdo. “Queremos aquellas [consejerías] que nos permitan cambiar esas cosas que son esenciales, que representan un cambio de rumbo sobre seguridad, prosperidad”, declaró este viernes el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en RNE. “Esto es lo que hemos pedido y parece que Guardiola no está dispuesto a ello”, añadió. Según la última encuesta de 40dB., el PP apunta a repetir en Aragón el escenario de los comicios en Extremadura, con solo un escaño más, a cinco de la mayoría absoluta. Mientras que Vox se dispara y pasa de siete a 13 diputados. “Siempre hay vocación de Gobierno”, reiteró Abascal el miércoles en torno a la polémica sobre su predisposición o no a entrar en el Ejecutivo. Varias fuentes territoriales del PP siguen pensando que es un simple órdago.

3 de marzo. Otros 15 días hábiles después, Naharro tiene como fecha límite el 3 de marzo para convocar la sesión de investidura. A esa jornada, ya después de las urnas de Aragón, podría acudir Guardiola habiendo alcanzado un pacto. Pero todavía queda el escollo de las elecciones de Castilla y León, el 15 de marzo.

“Vox va a esperar a que pase Castilla y León”, sostiene un presidente autonómico del PP de otra comunidad. “María lo tiene muy complicado. Además, es que se llevan muy mal”, añade la misma fuente sobre otro de los factores que entorpecen las conversaciones, la enemistad entre Guardiola y Abascal. En Extremadura, fuentes del Ejecutivo popular temen que los ultras “están ganando el relato” frente a la ciudadanía al alargar los tiempos, dando a entender que es Guardiola quien no quiere asumir sus condiciones. “Lo tenían todo”, señalan en el PP extremeño. Y afirman que ofreció una vicepresidencia y tres consejerías. También dinero para las carteras mientras Vox sostiene que esa oferta no fue tal.

Así, puede que Guardiola acuda a esa sesión de investidura en torno al 3 de marzo sin acuerdo con Vox si los ultras no quieren moverse antes de las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo. O que salga elegida por mayoría simple en segunda vuelta, 48 horas después, ya que en ese caso solo necesitaría su abstención.

3 de mayo. Aquí sí, se cumple la fecha límite. Desde principios de mayo, si no hubiera prosperado la sesión de investidura porque Vox vote en contra tanto en una primera como en segunda vuelta, se abre otro plazo de dos meses. Durante ese tiempo, Naharro podrá repetir la sesión de investidura tantas veces como considere oportuna. Si ninguna prospera, se convocarían elecciones.

En el Ejecutivo del PP consideran que Vox no quiere la repetición electoral. Pero que apretará todo lo que pueda y más. Antes del 20 de abril, además, y habrán pasado las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo, por lo que ya solo quedará Andalucía en el horizonte, cuyos comicios a priori serán en torno a junio. Eso sí, en el gabinete de Guardiola advierten de que tiene que haber una “proporcionalidad” real en las peticiones y solo habrá acuerdo si va a ligado a la aprobación de Presupuestos. “Van a aguantar hasta el último segundo”, anticipan fuentes de la Junta extremeña. A su favor, juega que una de las dos negociadoras es Montse Lluis, secretaria general adjunta de Vox, con quien sí se entiende Guardiola.