Aragón se encamina a un escenario similar al de Extremadura: pequeña subida del PP y doble de diputados para Vox

A 16 días de las elecciones autonómicas en Aragón, la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que el PP va camino de repetir el escenario de los recientes comicios en Extremadura, ya que obtendría apenas un escaño más, quedándose a cinco de la mayoría absoluta, mientras que Vox se dispara y pasa de siete a 13 diputados.

Ante el bloqueo de los Presupuestos regionales por parte de Vox, el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, decidió, al igual que había hecho María Guardiola en Extremadura, adelantar los comicios, que debían haberse celebrado en 2027. Pero la estimación de voto que arroja la encuesta muestra que no solo seguirá dependiendo de la formación de extrema derecha, sino que el partido de Santiago Abascal logrará, como ocurrió en Extremadura, una posición mucho más fuerte para negociar una investidura.

El adelanto electoral obligó a la entonces ministra portavoz, Pilar Alegría, a abandonar el Gobierno antes de lo previsto para preparar su campaña como candidata socialista a la presidencia de Aragón. El PSOE puede perder entre cuatro y cinco escaños, según el sondeo, al pasar de aglutinar casi el 30% de las papeletas en los últimos comicios a una estimación de voto del 25%.

La comunidad arroja una fotografía de fragmentación en la izquierda, con las candidaturas por separado de Chunta Aragonesista, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde, a las que se suman las de los regionalistas Aragón Existe y el Partido Aragonés (Par). En las elecciones de 2023, Podemos obtuvo un escaño que, según la estimación de 40dB., perdería ahora. El Par, que apoyó con Vox la investidura de Azcón tras los últimos comicios, también quedaría fuera de las Cortes regionales. IU-Sumar conserva un diputado y Aragón Existe pierde uno y se quedaría con dos, según el sondeo. Por bloques, la izquierda más Aragón Existe y la Chunta reunirían a 25 diputados, a nueve de la mayoría absoluta -y a cuatro de los que apunta el estudio para el PP en solitario (29)- mientras que los populares y Vox sumarían 42 escaños, 17 más. La escala de autoubicación ideológica, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, muestra que los aragoneses se sitúan, de media, en el 5,2, ligeramente escorados a la derecha, mientras que a nivel nacional esa media está en el 4,9%, más inclinados hacia la izquierda. La encuesta (1.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 16 y 20 de enero. Puede consultar todos los datos del estudio aquí.

Transferencias de voto

Vox es el partido con el votante más fiel: el 78,8% de quienes lo apoyaron en 2023 repetiría, si bien cede un 7,3% de sus votos al PP. Las fugas son mucho más importantes a la inversa, ya que el 13,2% del electorado del PP se decanta ahora por el partido de extrema derecha.

A 16 días de las elecciones, el PSOE retiene, según el sondeo, al 65,2% de sus votantes, ya que sufre un traspaso del 7,5% de sus papeletas hacia el PP; un 4,4% a Cha y un 3,1% a Vox, además de tener un 10,5% de indecisos. Aragón Existe conserva el 63,4% de sus apoyos, pierde un 7,8% en favor del PP; un 6% que ahora se decantaría por Cha y un 3,9% que prefiere al PSOE. La fidelidad del votante de Chunta Aragonesista baja hasta el 61,1% y hoy cede un 12% de sus papeletas a los socialistas; otro 7,1% a IU-Sumar y un 5,2% a Aragón Existe. Podemos apenas mantiene el 39,2% de sus votantes: el 35,1% opta por IU-Sumar y el 11,5% por el PSOE. Izquierda Unida-Sumar conserva al 48,4% de sus seguidores, cede el 13,1% a Cha; el 11,7% a los socialistas y el 10,1% a Podemos. Finalmente, el Par apenas retiene al 23,7% de sus votantes de 2023: un 23,3% decide ahora votar al PP; un 12,2% al Cha y un 9,6% Vox, según la encuesta. Es la marca política con más indecisos: 25,8%. El partido que más votantes saca de los abstencionistas de 2023 es Vox (8,6%); seguido del PSOE (6,6%) y del PP (4,9%).

Modalidad de gobierno preferida

Sin demasiado entusiasmo (19,5%), la modalidad de gobierno que aparece como favorita entre la población aragonesa es la del PP en solitario, seguida muy de cerca por una coalición con Vox (19,1%). La opción de un Ejecutivo que aglutine al PSOE y los partidos de izquierda figura en tercera posición (17,8%).

Por electorados, el del PP prefiere gobernar en solitario (65,6%), si bien hasta un 26% elige hacerlo con Vox. Los votantes del partido de Abascal se inclinan mayoritariamente (77%) por esta última opción.

Entre los apoyos del PSOE, el 39,1% opta por un gobierno en solitario de Pilar Alegría, pero le sigue de cerca (30,1%) una coalición con otras formaciones de izquierda. Esta última es la que prefieren mayoritariamente los votantes de Cha (64,8%); IU-Sumar (77,8%) y Podemos (81,9%). En el electorado de Aragón Existe son más partidarios de un gobierno de su partido con el PP (35,7%) que con el PSOE (21%).

Conocimiento y valoración de los candidatos

A 16 días de los comicios autonómicos, los candidatos más conocidos entre la población aragonesa son el actual presidente, Jorge Azcón (87,1%) y la exministra Pilar Alegría (80,8%). A partir de ahí, apenas el 49,8% conoce al candidato de Vox, Alejandro Nolasco. Algo similar ocurría en Extremadura, cuando, a una semana de los comicios, solo el 34,1% sabía quién era Óscar Fernández, lo que no impidió que la extrema derecha casi duplicase su resultado de 2023. El porcentaje de conocimiento de Tomás Guitarte (Aragón Existe) es del 47,4%; el de Jorge Pueyo (Cha), del 31,1%, y el de Alberto Izquierdo (Par), del 26,9%. En las candidaturas a la izquierda del PSOE, apenas el 13,3% (36% entre su propio electorado) conoce a la candidata de Podemos, María Goicoechea, y un 12,9% (41,8% en su electorado) a la aspirante de IU-Sumar, Marta Abengochea.

Valoración de la situación en España y en Aragón

Los aragoneses tienen una opinión mayoritariamente negativa tanto de la situación de España en general como de su comunidad en particular, aunque peor en el primer caso. El 40,3% cree que la situación del país es “mala” o “muy mala”; el 38,5% la califica de “regular” y solo un 20,4% la ve “buena” o “muy buena”. Esos porcentajes son, respectivamente, del 21,4%; el 44,9% y el 32,6% en el caso de Aragón. Preguntados por cómo ven la situación comparada con la de hace dos años, cuando el popular Jorge Azcón asumió la presidencia, el 40,7% de los aragoneses responde que “igual”; el 34,2% que “peor” o “mucho peor” y el 22,1% que “mejor” o “mucho mejor”.

Esas percepciones cambian considerablemente según el electorado. Para el 45,6% de los votantes del PSOE la situación de España es “regular” y para el 40,3% “buena” o “muy buena”, mientras para que el 61,1% de los del PP es “mala o muy mala” y para el 32%, “regular”. En el caso de Aragón no ocurre lo mismo y se da la paradoja de que casi el mismo porcentaje de votantes del PSOE (40,7%) y del PP (40%) califica la situación de “buena” o “muy buena”, si bien, hasta un 47,3% de los apoyos socialistas la ven “regular”, porcentaje que baja al 43,9% en el caso de los votantes de Azcón. A la pregunta de cómo valoran el estado de la comunidad respecto a hace dos años, sin embargo, el 42,7% del electorado socialista la considera regular y el 35% peor o mucho peor, mientras que en el caso de los votantes del PP, el 40,6% la ve “regular” y el 39,5% mejor o mucho mejor.

Los problemas que más preocupan

Los problemas que más preocupan a los aragoneses son, por este orden, la inflación y el coste de la vida, señalados como “muy preocupantes” por el 56,8%; la sanidad y la calidad de otros servicios públicos (56%); la vivienda (49,5%) y las desigualdades sociales y la pobreza (32,7%). Lo que menos preocupa es el impacto ecológico y social de nuevos proyectos empresariales, el cambio climático y la inmigración.

Por votantes, esas percepciones cambian: la vivienda preocupa mucho más a los electorados de Podemos (75%), Cha (69,4%) e IU-Sumar (51,2%) que a los del PP (45,1%); la inmigración inquieta mucho más a los votantes de Vox (60,3%) y del PP (46,2%) que a los del PSOE (15,2%); y el cambio climático preocupa mucho más a los votantes de Podemos (47%) o IU-Sumar (38%) que a los de Vox (6,5%) o el PP (16%).

Valoración del Gobierno de España y el autonómico

En cuanto a los Gobiernos, el de España recibe una valoración mucho peor que la del Ejecutivo aragonés. En el primer caso, hasta un 54,3% cree que su actuación ha sido “mala” o “muy mala”, porcentaje que baja al 20,9% en el caso del Gobierno de Aragón, donde un 37,1% lo califica de “bueno” o “muy bueno”, mientras que solo el 19,9% dedica esas palabras al desempeño del Ejecutivo central. Por votantes, la percepción mayoritaria del electorado del PP sobre el Gobierno de Aragón es que es mejor o mucho mejor (69,3%) que hace dos años, mientras que el Ejecutivo Central es peor o mucho peor (83,2%). Los votantes socialistas se muestran más divididos en su valoración: el 46% califica la actuación del gobierno aragonés en los últimos dos años como “regular”; el 26,9% la ve “mejor” o “mucho mejor” y el 25,1% “peor” o “mucho peor”, mientras que a la hora de calificar el desempeño del Gobierno de España en ese periodo, el 41,8% cree que el país está “mejor” o “mucho mejor” y el 36,4% califica la actividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez como “regular”.