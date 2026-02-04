El PP de Extremadura despliega un calendario parlamentario para investir a Guardiola a principios de marzo

La presidenta en funciones exige a Vox un acuerdo “urgente”, pero la formación ultra le responde que “sigue confundiendo sus caprichos con la realidad”

María Guardiola se reunió con Vox la semana pasada, otra vez. La cita de la presidenta extremeña en funciones con la formación de Santiago Abascal en Extremadura se desarrolló en Mérida. A este encuentro, el tercero desde las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, acudieron también el secretario general de los populares en la región, Abel Bautista; el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, y la secretaria general adjunta de la formación ultra, Montserrat Lluis.

Pero —siempre hay peros en las negociaciones— la negociación para alcanzar un acuerdo de Gobierno en Extremadura todavía sigue en el aire. Tanto, que este martes la propia Guardiola ha dicho, en un encuentro en Cáceres ante los medios, que ya es “urgente” cerrar el pacto. “No es responsable abocar a la región a unas segundas elecciones”, dijo. Horas después, el candidato de Vox contestó a la presidenta en funciones a través de la red social X.

“La señora Guardiola sigue confundiendo sus caprichos con la realidad”, escribió. “Lamentablemente, no solo no hay avances en la negociación, sino que los intentos del PP de seguir engañando a los extremeños y echar las culpas de sus errores de cálculo a otros, aún nos hacen desconfiar todavía más”.

“Vox está alargando la negociación para ganar tiempo”, consideran fuentes del PP en Extremadura. “Les interesa estirar por el calendario electoral”. La realidad es que ya han pasado 45 días desde que la presidenta extremeña ganó en las urnas el pasado 21 de diciembre, pero sin mayoría absoluta, con 29 escaños y un 43,18% de los votos. Vox se disparó al doblar el resultado de los comicios anteriores, con 11 diputados y el 17% del escrutinio.

Sin embargo, el calendario político no entiende de reuniones. La Asamblea de Extremadura, que ahora preside el PP, llevará este miércoles a la Mesa el primer paso que activa la maquinaria de la legislatura. Será el momento en el que los partidos deberán proponer quién será el senador autonómico por designación autonómica. Es decir, cada partido —PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura— presentarán este miércoles el nombre del diputado o diputada autonómica que representará a la región en el Senado.

A Extremadura, por población, le corresponden dos. Los diputados votan y quienes más respaldo obtengan serán los elegidos. Este paso que da la Asamblea extremeña es importante porque la última vez —cuando Vox y PP firmaron el anterior pacto de Gobierno en 2023— los populares auparon al diputado de la formación ultra Ángel Pelayo Gordillo como senador. De hecho, es el portavoz actual de Santiago Abascal en la Cámara alta.

Sin embargo, esta vez y según fuentes populares, si no existe un acuerdo de Gobierno previo, en principio no se volverá a repetir este acuerdo. La fecha límite para que se celebre este pleno será el próximo 20 de febrero.

Y este jueves comienza también la ronda de contactos para elegir al candidato o candidata que deberá someterse a la sesión de investidura. Es un paso previo y habitual, pero clave. La ronda de contactos empezará con Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura. Al día siguiente, viernes, con Vox y Óscar Fernández Calle. El lunes que viene acudirá el PSOE, pero sin Miguel Ángel Gallardo, que ha renunciado a su acta e irá en su lugar la portavoz en el parlamento extremeño, Piedad Álvarez. Y, por último, el martes, María Guardiola, por el PP.

Este mismo martes es el último día que tiene el recién elegido presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, para convocar el primer pleno de investidura, que será el 3 de marzo. Este día, si Guardiola no es elegida por mayoría absoluta (necesita sí o sí los votos de Vox) será sometida a una segunda sesión 48 horas después, el jueves 5 de marzo, donde en esta ocasión bastaría con una abstención de la formación de Abascal.

Estos días coinciden también con la campaña electoral de Castilla y León, cuyos comicios se celebran el 15 de marzo, con la ultraderecha también en una pugna por socavar el poder del popular Alfonso Fernández Mañueco y con la resaca de las elecciones de Aragón, que se celebran este domingo y donde las encuestas también apuntan a un éxito para Vox.

¿Y si no hay acuerdo? Si María Guardiola no sale investida presidenta en esa sesión prevista para la primera semana de marzo, el reloj de la repetición de los comicios extremeños se pondrá en marcha. Habrá entonces un plazo de dos meses después de la primera votación en el pleno autonómico. Es decir, que la repetición electoral quedaría fijada para el domingo 3 de mayo. Entre el 3 de marzo y el 3 de mayo, eso sí, la negociación entre PP y Vox seguiría abierta y se podrán celebrar los plenos de investidura que sean necesarios para intentar que Guardiola sea, de nuevo, reelegida presidenta de Extremadura.