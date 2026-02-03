El Supremo mantiene a las acusaciones populares bajo la dirección del PP para el juicio a Ábalos por el caso de las mascarillas

El PP dirigirá a todas las acusaciones populares en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama que el Tribunal Supremo prevé celebrar la próxima primavera. La Sala Penal ha rechazado la petición formulada por Vox y la Asociación Liberum para que en el juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes las acusaciones populares pudieran actuar de forma autónoma, en lugar de unificadas bajo el mando del PP. El Supremo ha cerrado la puerta a esta posibilidad al considerar que es lo más adecuado para garantizar el derecho de defensa de los acusados.

La unificación de las acusaciones populares bajo el paraguas del PP fue adoptada por el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, en diciembre de 2024. Para entonces ya se habían personado siete, entre partidos (PP, Vox y Iustitia Europa), entidades, en su mayoría de tendencia ultraderechista (el sindicato Manos Limpias, la Asociación Liberum y Hazteoir.org) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), considerada afín al PSOE. Algunas habían pedido a Puente que permitiera una acusación para los partidos y otra para las asociaciones, pero el juez consideró que “el criterio más objetivo” que podía seguirse es el de quién se personó primero, que es el que ha venido cumpliendo en casos análogos el Supremo, lo que dejó la dirección de todas las acusaciones en manos del PP.

A partir de ese momento, los abogados del partido de Alberto Núñez Feijóo han sido los únicos que han podido asistir a los interrogatorios que se han celebrado durante la instrucción y solo ellos han recibido las resoluciones del Supremo vinculadas a este caso, los informes policiales o periciales y todas las actuaciones que se han ido incorporando a la instrucción. El resto de acusaciones ha recurrido reiteradamente sin éxito esta decisión, y, de cara al juicio, Vox y Liberum lo han vuelto a hacer para poder participar de forma directa en la vista oral.

En el auto notificado este martes, los siete magistrados que participarán en el juicio rechazan esta petición al entender que no han variado las circunstancias que en su día motivaron la unificación de las acusaciones. Además, la Sala considera que mantener ese formato es también lo más adecuado para “procurar la salvaguarda del derecho de defensa de los acusados, ante la incorporación de distintas acusaciones en el acto de juicio oral, que comparten el mismo interés procesal”.

En el mismo auto, los magistrados se oponen también a admitir la personación como acusación del partido Teruel Existe. Los magistrados consideran que la petición de esa formación política no puede admitirse ahora, cuando la causa esta las puertas del juicio.