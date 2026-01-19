El Supremo mantiene a Ábalos y Koldo García en prisión por el riesgo de fuga
Rechaza los argumentos que defendieron las defensas en la vista del pasado 15 de enero
El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por su alto riesgo de fuga, dada la cercanía del juicio por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. La Sala de Apelación ha rechazado los recursos de apelación que Ábalos y García defendieron el pasado 15 de enero, siguiendo así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció que el riesgo de fuga que llevó a prisión el pasado 27 de noviembre no solo no se ha disipado sino que se ha disparado ante la proximidad del juicio y las elevadas penas.
Ábalos y Koldo se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, uso de información privilegiada y falsedad en documento oficial.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.