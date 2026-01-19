El Supremo mantiene a Ábalos y Koldo García en prisión por el riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por su alto riesgo de fuga, dada la cercanía del juicio por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. La Sala de Apelación ha rechazado los recursos de apelación que Ábalos y García defendieron el pasado 15 de enero, siguiendo así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció que el riesgo de fuga que llevó a prisión el pasado 27 de noviembre no solo no se ha disipado sino que se ha disparado ante la proximidad del juicio y las elevadas penas.

Ábalos y Koldo se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, uso de información privilegiada y falsedad en documento oficial.