El Supremo prevé celebrar en abril el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama
Habrá una audiencia preliminar en febrero para analizar las nulidades que plantean las defensas
El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se celebrará hacia abril, pero antes, en febrero, habrá una audiencia preliminar para estudiar las peticiones de nulidad planteadas por las defensas.
Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que los planes del Tribunal Supremo son acoger esa audiencia preliminar el 6 de febrero para que las defensas expongan las razones por las que creen que el juicio ni siquiera debería celebrarse. No obstante, en ese mismo trámite se decidirán las pruebas y testigos, de todos los propuestos por las partes, que finalmente se aceptan en caso de que se llegue a la vista oral.
Si el tribunal rechaza las cuestiones preliminares, se avanzará a juicio. La idea, de acuerdo con las citadas fuentes, es que comience después de Semana Santa, en abril.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
