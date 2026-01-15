Anticorrupción pide mantener a Ábalos en prisión por el riesgo de fuga ante el juicio por el ‘caso mascarillas’

José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados antes de entrar en prisión.

El Supremo estudia los recursos donde el exministro y su exasesor reclaman su puesta en libertad

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos al considerar que el "riesgo extremo" de fuga que motivó su ingreso en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el 27 de noviembre no solo no ha desaparecido sino que se ha incrementado ante la proximidad del juicio por los presuntos amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS señalan que Luzón ha ratificado su postura durante la vista de apelación que se ha celebrado este jueves en el Supremo para estudiar los recursos presentados por el ex secretario de Organización del PSOE y su exasesor, Koldo García, reclamando su puesta en libertad.

En el informe donde se opuso a dicha pretensión, el fiscal reiteró que la cercanía del juicio, previsto en unos meses, y las penas reclamadas, que alcanzan los 30 años de cárcel, habían disparado el riesgo de fuga.

Luzón también esgrimió que “el caudal de indicios no ha dejado de crecer con cada nueva información disponible”, recordando no solo la pieza relativa a las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la crisis del covid-19 sino a la que versa sobre supuestos amaños de obra pública, aún en fase de instrucción.

Para Luzón, los hechos a punto de juzgarse constituyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada. Considera que Ábalos, al que perfiló como el “jefe” de la trama, debe ser condenado a 24 años de prisión, mientras que para García interesa 19 años y medio.

En su escrito, el fiscal también quiso dejar claro que “el relato acusatorio no se sustenta en la palabra de Víctor de Aldama”, empresario que habría ejercido de conseguidor de la presunta trama, sino que ha sido corroborado en el curso de las pesquisas. Esa confesión, ha llevado a que Fiscalía pida para él solo 7 años de cárcel.

El instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, les envió a prisión apreciando el mismo “riesgo extremo” que Luzón, al tiempo que recordó que las investigaciones han revelado que podrían contar con grandes cantidades de dinero oculto y contactos internacionales que les facilitarían la huida.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que la defensa de Ábalos, de la que se ha encargado por última vez el exfiscal Carlos Bautista, después de renunciar a su defensa por “discrepancias contractuales”, también se ha ratificado.

El exministro recurrió alegando que su entrada en Soto del Real responde a “un uso irrazonable del derecho”, basado en “suposiciones y elucubraciones no soportadas por indicios”.

La defensa de Ábalos adujo que “esas gigantescas cantidades de dinero” oculto que se le atribuyen “no aparecen por parte alguna”, enfatizando que, en todo caso, la media de ingresos efectivos que habría hecho durante el periodo investigado (2014-2024) ascendería a unos 500 euros mensuales, en base a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El exasesor ministerial, por su parte, defiende directamente que el incremento patrimonial injustificado que la UCO calcula en 317.500 euros, sería en realidad de 98.421 euros y se correspondería con “la capacidad de ahorro familiar”.