`caso koldo'

La Fiscalía reclama prisión sin fianza para Ábalos

La decisión se produce después de la petición de Anticorrupción de 24 años de prisión para exministro en el `caso mascarillas´

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, este jueves.Foto: Eduardo Parra | Vídeo: EPV
Reyes Rincón
Reyes Rincón
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado al juez que envíe a prisión sin fianza al exministro de Transportes, José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga. Ahora deberá ser el magistrado Leopoldo Puente el que tome la decisión. En ocasiones anteriores, el instructor ha asumido el criterio de Anticorrupción, que hasta ahora nunca le había solicitado que encarcelara al exministro.

Puente, instructor de la causa abierta por los supuestos amaños de contratos en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, ha rechazado hasta ahora las peticiones que han hecho las acusaciones populares (agrupadas bajo la dirección del PP) para que envíe a prisión preventiva al exministro y a su antiguo asistente, pero la última vez que negó esa posibilidad, en octubre pasado, advirtió de que existía un riesgo “creciente” de fuga a medida que se acercaba la fecha de juicio. La vista oral está ya próxima una vez que Puente propuso el pasado 3 de noviembre sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la supuesta trama corrupta centrada en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

Ese paso dado por el juez ha llevado a que Anticorrupción y las acusaciones populares presentaran la semana pasada sus escritos de acusación, en los que reclaman penas muy altas de cárcel para Ábalos (24 años la Fiscalía y 30 las acusaciones) y García (19 años y medio y 30, respectivamente). Y en esos escritos, ambas han solicitado al juez la celebración de una vista para revisar las medidas cautelares. La petición de penas elevadas de prisión es uno de los criterios que habitualmente se tienen en cuenta para valorar el riesgo de fuga, uno de los peligros que la ley permite conjurar con la prisión preventiva.

Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además de las penas de cárcel, el ministerio público reclama para ellos una multa superior a los 3,9 millones de euros y una indemnización de 34.477,86 euros de forma subsidiaria entre Ábalos y García para Ineco y 9.500,54 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas en las que, supuestamente, la trama enchufó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Para Aldama, el ministerio público solo pide 7 años de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión, ya que se ha autoinculpado en el caso y ha entregado documentación que, según Luzón, aporta “información relevante” para la investigación.

Hasta ahora, el único miembro de la trama corrupta que tuvo su epicentro en Transportes que ha estado en prisión ha sido Santos Cerdán, a quien el juez mandó a la cárcel sin opción de fianza el 30 de junio pasado y mantuvo encarcelado hasta el pasado 19 de noviembre. En su caso, el instructor no justificó esta medida por riesgo de fuga, sino de destrucción de pruebas, debido a su papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama. Cerdán quedó en libertad después de que la Guardia Civil registrara las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid y otras empresas vinculadas a la trama, donde requisaron dispositivos electrónicos y documentación.

Sobre la firma

Reyes Rincón
Reyes Rincón
Reyes Rincón - twitter
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
