El uso del transporte público crece por quinto año consecutivo y supera los 5.784 millones de pasajeros en 2025

El uso del transporte público en España sigue creciendo. Más de 5.784 millones de personas lo utilizaron para moverse por el territorio nacional en 2025, cifra que representa un incremento del 3,7%. Se trata del quinto año consecutivo de subida, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el ámbito ferroviario, sobresale el notable impulso de la Media Distancia, que registró una subida del 91,7% en el número de pasajeros, hasta alcanzar los 3,4 millones de usuarios. Estos datos son previos a cualquier posible impacto en los viajeros de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ocurridos en el mes de enero, que se saldaron con un total de 47 víctimas mortales. En general, los datos de utilización del transporte ferroviario crecieron solo un 0,3%, debido a la caída del empleo del tren de cercanías —uno de los que más incidencias registra—, con un descenso del 3,1%. En cuanto a la Larga Distancia (incluida la alta velocidad), el número de pasajeros subió un 1,7%, transportando a 3,42 millones de personas.

Estos datos se dan a conocer el mismo día que un estudio monográfico sobre el sistema ferroviario español elaborado por el instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER señala que un 24,2% de los españoles afirma que se está pensando si seguir utilizando los trenes, mientras que un 20,5% ya ha renunciado a subirse a uno. Además, la encuesta señala que los principales sentimientos que ha provocado el accidente de Adamuz son “tristeza (46%), “indignación” (35,3%) e “inseguridad” (32,1%).

En diciembre, el último mes con cifras, la estadística del INE recoge que más de 468,9 millones de pasajeros optaron por el transporte público, un 3,6% más que en el mismo mes de 2024, impulsado por el transporte urbano y el interurbano, con alzas del 3,4% y 3,6%, respectivamente. En todo 2025, el urbano se incrementó un 4,3%, mientras que realizado entre ciudades creció un 3,1%.

Paralelo a la subida del ferrocarril, el transporte aéreo registró una caída en todas sus modalidades respecto a las cifras de diciembre de 2024. En total, 3,63 millones de personas utilizaron el avión para moverse, un descenso del 4%. Por modalidades, los vuelos peninsulares cayeron un 5%, seguidos de los trayectos con destino a las Islas Canarias, las Islas Baleares y Melilla, mientras que los desplazamientos dentro de los archipiélagos cayeron un 0,1%.

Como valoración a estos datos, el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, asegura que para impulsar más el crecimiento del uso del transporte público es necesario “mejorar los tiempos de espera”, de forma que los “ciudadanos no abandonen estos servicios en favor del uso del coche”. En el caso específico del transporte ferroviario, exige se “imponga a las compañías que informen a los pasajeros de sus derechos legales cuando se produce un gran retraso” para que sean correctamente compensados.

En cuanto al transporte marítimo, cerró 2025 con una contracción del 3,7%, mientras que las ciudades que cuentan con metro, su empleo creció un 3,1%, registrando la mayor subida en Valencia, con un incremento del 36,9%, mientras que Málaga es la única que detecta una caída (-1,8%). En cuanto al uso del autobús, aumentó un 3,6% en todo 2025.

Por comunidades autónomas, las mayores subidas de los viajeros que utilizaron el autobús para desplazarse en diciembre se registró en Extremadura, con un alza del 20,5%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 11,5% y el País Vasco, con un 10%. No hay datos disponibles en esta categoría para Islas Baleares, Cantabria, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Cataluña —cuyo servicio de trenes de media distancia está sufriendo una crisis por las continuas incidencias—, es el único territorio en el que el empleo del uso de este servicio cae, un 10%.

Además, el uso del transporte especial, que recoge modalidades como los desplazamientos específicos a escuelas o a centros de trabajo, aumentó un 5% en 2025. En el caso del discrecional, como los autocares turísticos, subió un 3,9%, con 13,9 millones de viajeros.