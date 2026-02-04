Vueling reforzará a Iberia en la ruta Madrid-Barcelona con vuelos a 99 euros

La ‘low cost’ de IAG prestará el servicio de forma excepcional entre el 9 y el 22 de este mes

La aerolínea catalana Vueling ha anunciado el lanzamiento de servicios excepcionales en el corredor Madrid-Barcelona entre los días 9 y 22 de febrero. La compañía de bajo coste del grupo IAG se dispone a complementar la oferta de Iberia, operadora del Puente Aéreo, en un momento crítico para los viajeros por la situación de la línea de alta velocidad ferroviaria entre las dos mayores ciudades del país.

La necesidad de una mayor franja de mantenimiento de las vías por parte de la gestora de la infraestructura Adif ha movido a la supresión de nueve servicios de Renfe, Iryo y Ouigo en distintos horarios. Además, las limitaciones temporales de velocidad de circulación de los trenes, motivadas por defectos reportados por los maquinistas, está elevando considerablemente el tiempo de viaje.

Vueling, líder en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, no vuela a Madrid por no entrar en competencia con su compañera de grupo Iberia y destinar aviones a cubrir otras rutas. De hecho, la low cost está en Madrid en código compartido con la propia Iberia y puede vender los vuelos de esta última. El regreso a Barajas es excepcional, así como la decisión de limitar el precio del billete en 99 euros por trayecto en la tarifa básica (fly light).

La catalana sumará dos frecuencias diarias -cuatro trayectos- de lunes a viernes, con salidas desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat a las 07.30 y 19.25 horas, y desde Madrid-Barajas a las 09.25 y 21.20 horas. El fin de semana dispondrá de una frecuencia por jornada, con dos trayectos: el sábado despegará de Barcelona a las 7.30 horas y volverá desde Madrid a las 9.30; el domingo tendrá salida a las 19.25 horas desde el Prat y regresará a esa base a las 21.30 horas desde Madrid.

“Desde Vueling, y con el compromiso de facilitar la movilidad de los ciudadanos, hemos trabajado para ofrecer una alternativa adicional que ayude a cubrir una necesidad existente durante el mes de febrero y que complementa la oferta de conexiones actuales del grupo IAG entre ambas ciudades”, ha declarado Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling.

Control de precios

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, está actuando de oficio ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que tomen medidas que eviten sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren y prácticas presuntamente abusivas.

La petición de una supervisión por parte de Consumo y la CNMC busca que las empresas “moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, en algunos casos significativamente”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agradecido públicamente la decisión de Iberia de “topar los precios” en las rutas alternativas a los servicios de Renfe, Ouigo e Iryo en el corredor Madrid-Sur. También ha reconocido que el Gobierno llegó a barajar una intervención sobre los precios, “pero no ha sido necesario porque hemos observado un comportamiento bastante responsable del sector, especialmente del aéreo y, muy concretamente, de Iberia. Pusieron más aviones desde Sevilla y Málaga y tomaron la decisión unilateral, no forzada por el Gobierno, de topar los precios de billetes en clase turista y en business. Si notamos algún comportamiento abusivo podríamos actuar”, señaló Óscar Puente durante su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados.

A la iniciativa de la aerolínea madrileña que preside Marco Sansavini se suma ahora la de la catalana bajo el mando de Carolina Martinolli.