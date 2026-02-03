Renfe, Iryo y Ouigo aceptan un incremento de 25 minutos en el trayecto Madrid-Barcelona por las revisiones de Adif

La acumulación de incidencias reportadas por maquinistas en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, y las consiguientes limitaciones temporales de velocidad implantadas por el gestor de la infraestructura Adif, han movido a retirar nueve trenes programados a primera o última hora para ampliar la franja del mantenimiento de la infraestructura, y también a elevar el tiempo de viaje. Una de las tres operadoras afectadas, Iryo, ha señalado a través de un comunicado que el plan alternativo de transporte que se aplicará en la línea con más tráfico del país “contempla un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid-Barcelona y la adaptación de la oferta comercial”. Iryo añade que el objetivo es “garantizar la estabilidad operativa”.

Tanto esta compañía como Renfe y Ouigo recibieron ayer la petición, por parte de Adif, de retirada de servicios para ofrecer mayor margen a las labores de mantenimiento de una línea en que han crecido las incidencias comunicadas por los maquinistas desde la tragedia ocurrida en la línea Madrid-Sevilla el pasado 18 de enero.

Desde el Ministerio de Transportes se habló de un “reajuste de frecuencias” por el que la pública Renfe suprime sine die tres AVE: los que parten de Madrid-Puerta de Atocha a las 20.27 y 21.07 horas, con llegada a Barcelona Sants a las 23.48 y 23.59, respectivamente, y un tercer servicio con salida diaria a las 21.05 desde Sants y fin de trayecto en Puerta de Atocha a las 23.58.

Iryo señaló ayer que ha renunciado a cuatro trenes: dos de la mañana y otros tantos por la tarde, además de adelantar las salidas del resto. Su último servicio desde Madrid alcanza ahora Barcelona a las 22.21 horas. Este martes añade que quedan suprimidos los trenes con salida habitual a las 16.37 desde Madrid y a las 8.45 desde Barcelona.

En cuanto a Ouigo, los viajeros del convoy con salida de Barcelona a las 6.25 de la mañana han sido reubicados en el tren con partida a las 7.35 horas, que circula en doble composición para acoger más usuarios. Igualmente, los pasajeros del tren que deja Madrid a las 21.02 de la noche se acomodan en el tren anterior, el de las 20.10 horas, que también circula en doble composición. La firma de bajo coste consigue mantener el volumen de asientos ofertados al reforzar los dos servicios referidos con la unión de dos trenes.

Ouigo tiene previsto reajustar sus horarios a partir de este jueves y, de momento, hasta el 8 de febrero. La compañía lanzará cinco trenes desde Madrid (a las 6.22 horas, 9.31, 13.42 del mediodía, 16,22 de la tarde y a las 20.10 horas) y otros tantos desde Barcelona (7.35, 10.40, 13.50, 17.40 y 20.20 horas).

Fuentes de Adif explica que “se ha acordado con las operadoras ferroviarias que circulan en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona el establecimiento de nuevos horarios a partir del próximo jueves, 5 de febrero, prolongando los tiempos de viaje de los trenes en aproximadamente 25 minutos”. En cuanto a la rebaja en el número de servicios, “se suprimen los últimos trenes que circulaban cada jornada por este corredor ferroviario, ya que estos trenes estaban llegando a destino dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura”. Las medidas, sostiene la empresa pública, “permitirán a las operadoras optimizar y adaptar la explotación de sus servicios y, a los equipos de mantenimiento de Adif, desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales”.