Adif pide a Renfe, Iryo y Ouigo que retiren sus servicios de última hora en la Madrid-Barcelona para dar más tiempo a sus revisiones

La línea con mayor densidad de tráfico en la red ferroviaria de alta velocidad, la Madrid-Barcelona, pierde frecuencias desde este lunes con el objetivo de dar mayor margen para su revisión diaria por parte de la administradora de la infraestructura Adif. Las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo han recibido la petición, por parte de la citada Adif, de que suspendan los últimos servicios de cada jornada y, de este modo, facilitar labores de mantenimiento que se llevan a cabo en horario nocturno para no entorpecer el tráfico.

Desde el Ministerio de Transportes se habla de un “reajuste de frecuencias” al tiempo que la pública Renfe ha anunciado la supresión de tres AVE: los que parten de Madrid-Puerta de Atocha a las 20.27 y 21.07 horas, con llegada a Barcelona Sants a las 23.48 y 23.59, respectivamente, y un tercer servicio con salida diaria a las 21.05 desde Sants y fin de trayecto en Puerta de Atocha a las 23.58.

“Se han llevado a cabo reubicaciones automáticas para los viajeros afectados por dichas supresiones de servicios [de AVE]. Los trenes utilizados para estas reubicaciones circularán en doble composición con el fin de asegurar la disponibilidad de plazas”, explica un portavoz de Transportes. La venta de billetes para los horarios suprimidos va a estar bloqueada de manera temporal. “Renfe está informando a los clientes de su nuevo tren, coche y plaza, derivado del proceso de reubicación automática. Asimismo, se les ofrecerá la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades”, añaden desde el ministerio que lidera Óscar Puente.

A partir del trágico accidente de Adamuz (Córdoba) el domingo 18, los maquinistas están transmitiendo un mayor volumen de incidencias en las vías al centro de control de Adif, lo que obliga a imponer reducciones temporales de velocidad para garantizar la seguridad mientras se procede a la revisión. Estas restricciones están provocando retrasos constantes en la red, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día llegan de madrugada, informa Europa Press, dentro del tramo horario que Adif utiliza para realizar las labores de mantenimiento.

La revisión y cuidado de la infraestructura incluye la verificación de las incidencias reportadas por los maquinistas. En caso de confirmarse cualquier fallo, se procede a su arreglo y, si es necesario, se mantiene la limitación de la velocidad. Si la incidencia no es confirmada, Adif procede al levantamiento de la restricción en el arranque del servicio en la mañana siguiente.

Pasadas unas primeras jornadas de tensión por el suceso de Adamuz, en las que se dispararon las incidencias comunicadas y Transportes explicó que la mayoría procedían de un único maquinista, el domingo 25 un conductor reportó a Adif un fallo que puede terminar siendo grave: la rotura de una soldadura al paso de la línea por L’Espluga de Francolí, en Tarragona. Adif resolvió la incidencia esa misma noche con una primera actuación de emergencia, pero estableció una limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora que sirvió para garantizar la seguridad y no tener que cortar la línea.