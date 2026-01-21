Transportes asegura que casi todas las incidencias del AVE Madrid-Barcelona las traslada un solo maquinista que obliga a bajar la velocidad

En medio de la tensión máxima entre los maquinistas por dos accidentes graves en los que han fallecido dos de ellos, la sensación de caos se está viendo aumentada por la reducción dos días seguidos de la velocidad a la que circula la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Sin embargo, según fuentes de Transportes, el problema no es generalizado, no todos los maquinistas están reportando incidencias. En realidad, según estas fuentes, es un solo maquinista el que está haciendo que se active el protocolo, porque sus compañeros no detectan lo mismo que él al pasar por la misma vía. Según los datos que maneja Transportes, este mismo maquinista fue el que registró 21 de las 25 incidencias que se reportaron el martes −y que obligaron a bajar a 160 kilómetros por horas− y todas las que se han registrado este miércoles, en total 13 durante la mañana, que han obligado de nuevo a bajar la velocidad a 160 por hora. El protocolo obliga a Adif a rebajar la velocidad hasta que se revise de nuevo la vía, como se hizo la noche pasada después de los avisos del lunes, 21 de los 25 realizados por este mismo maquinista.

Para dar una idea del contexto en el que se están produciendo estos avisos y la consecuente bajada del máximo de velocidad, que está produciendo grandes retrasos en los trenes, basta ver lo que ha sucedido en la última semana. En los siete días anteriores al lunes, cuando el ambiente cambió por completo después del accidente en Adamuz, se habían reportado ocho avisos por parte de los maquinistas de sensaciones de algún problema en las vías. Solo el lunes se pasó a 25, 21 de ellas de este maquinista. Adif examinó la vía durante toda la noche y retiró ese límite de 160 por hora en casi toda la vía. Pero de nuevo el maquinista pasó por ella y lanzó 13 avisos diferentes en un solo viaje, y eso ha forzado a bajar el límite de nuevo. “Sería una inconsciencia no atender a los avisos de los maquinistas”, apuntan fuentes de Adif, “pero hasta ayer no se había recibido ninguno”.

Gran parte de esas denuncias partieron ayer de un solo conductor de Renfe, apuntan distintas fuentes, que prestaba servicio entre Madrid y Barcelona. Sus denuncias se han repetido esta mañana, lo que ha movido a Adif a retomar la limitación temporal, al menos hasta que esta noche actúen los equipos de mantenimiento de la compañía. El citado maquinista de Renfe transita de nuevo el tramo entre Madrid y Zaragoza, aunque su destino este miércoles es Pamplona.

Las fuentes consultadas subrayan que gran parte de las denuncias están llegando de mano de la misma persona, pero describen otra situación anormal en la circulación: “Muchos maquinistas no están abriendo incidencias, pero están circulando a menor velocidad de la permitida”. El sindicato mayoritario SEMAF ha llamado esta mañana a bajar el ritmo de paso en cualquier punto de la red ferroviaria en que se sospeche la existencia de defectos en la infraestructura. El colectivo ha advertido de la próxima convocatoria de una huelga que alcanzaría a todo el sector tras el fallecimiento de dos maquinistas en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y el que se registró anoche en Gelida (Barcelona). El sindicato urge soluciones a lo que califica de deficiente estado de la red tanto convencional como de alta velocidad.

Los maquinistas vienen denunciando vibraciones desde el pasado mes de agosto en líneas de altas prestaciones que conectan Madrid con Málaga, Sevilla, Valencia o Barcelona. El Ministerio de Transportes trabaja para abrir vías de diálogo y evitar a toda costa un paro del sector ferroviario. El sindicato SEMAF ha anunciado ese paro, pero el Ejecutivo confía en abrir una negociación para evitarlo. Durante toda la mañana se multiplican las reuniones dentro de Transportes y también en La Moncloa para gestionar la crisis.