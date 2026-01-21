Adif vuelve al límite de 300 kilómetros por hora en casi toda la línea Madrid-Barcelona tras una revisión nocturna

Los equipos de mantenimiento de Adif, compañía pública que gestiona la red ferroviaria, han trabajado durante toda la noche en la supervisión de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona en busca de restablecer la velocidad normal de paso tras decidirse este martes una rebaja excepcional a 160 kilómetros por hora en un trazado de 150 kilómetros. El segmento de la línea afectado se encuentra entre Mejorada del Campo, en el punto kilométrico 34,8 de Madrid, y Alhama de Aragón, en el kilómetro 182,9, ya en la provincia de Zaragoza. La medida se ha levantado a primera hora de este miércoles prácticamente en todo el tramo, quedando aún cuatro puntos con restricciones para una circulación a un máximo de 230 kilómetros por hora.

Esos cuatro puntos críticos en que han de extremarse las medidas de seguridad son, el kilómetro 27,16 y el 138,6, en la vía 1, y el 50,84 y el 143,76 en la vía 2. “Estos cuatro puntos serán revisados en la próxima banda de mantenimiento (en la noche de este miércoles a mañana jueves) con la previsión de que se puedan también levantar”, ha señalado Adif a través de un comunicado.

La velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300 kilómetros por hora en casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud pese a las reiteradas quejas del colectivo de maquinista por vibraciones al paso de los trenes. En plena crisis del sistema ferroviario por el grave accidente de Adamuz (Córdoba) y con el foco de la opinión pública puesto en la seguridad del transporte ferroviario, Adif atendió este martes la reclamación del colectivo de conductores, que había decidido elevar la presión autoimponiéndose límites de velocidad a 230 kilómetros por hora en parte de la línea de alta velocidad con mayor tráfico del país, de 667 kilómetros de extensión. Pese a todo, el gestor de la infraestructura advirtió que el límite a 150 kilómetros por hora era temporal y supeditado a la revisión del trazado.

Las labores de mantenimiento se intensificarán en la noche del miércoles, quizás también en las próximas, en busca de garantizar el paso de los convoyes de Renfe, Iryo y Ouigo a la velocidad que marca Adif y permite la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. La rebaja en el ritmo de paso incrementaba en más de media hora el tiempo de viaje entre las dos mayores ciudades del país, que oscila entre las dos horas y media y las tres horas.

El sindicato SEMAF remitió una comunicación a Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria el pasado mes de agosto avisando del mal estado de las líneas que conectan Madrid con Sevilla, Málaga, Barcelona y Valencia. Ese mismo mes afloraron grietas en los bogies o sistemas de rodadura de trenes Avril de Talgo (serie 106) que prestaban servicio en la línea Madrid-Barcelona para la marca Avlo de Renfe. El fabricante culpó de la avería al estado de la infraestructura, mientras que el Ministerio de Transportes defendió que Seguridad Ferroviaria avalaba el buen estado de vías y sistemas de señalización. Ese material móvil fue reparado y destinado a nuevas líneas para prestar el servicio público Avant.