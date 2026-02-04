El Defensor del Pueblo pide control sobre los precios del transporte aéreo y por carretera ante el caos ferroviario

Los graves problemas en dos de las líneas de alta velocidad ferroviaria con más tráfico del país, la Madrid-Sevilla cortada por el accidente de Adamuz (Córdoba) y la Madrid-Barcelona afectada por limitaciones de velocidad y restricciones de trenes, han encendido las alarmas sobre precios abusivos en modos de transporte alternativo. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto una actuación de oficio ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que informen acerca de las medidas que van a adoptar “para evitar sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren y evitar la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías”, apunta la institución a través de un comunicado.

Gabilondo sospecha que los problemas en la alta velocidad podrían estar impactando en el bolsillo de los viajeros, que se ven en la necesidad de utilizar otros medios de transporte y que “habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler”.

La petición de un trabajo de supervisión a Consumo y la CNMC, a través de sus órganos reguladores, busca que las empresas “moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, en algunos casos significativamente”. Ángel Gabilondo considera que ante tales situaciones no es procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, “tenga que afrontar subidas de tarifas”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agradecido públicamente la decisión de Iberia de mantener precios en las rutas alternativas a los servicios de Renfe, Ouigo e Iryo. El avión llevaba años perdiendo cuota de mercado en los corredores Madrid-Sur y Madrid-Barcelona, volviendo a ser ahora una opción para los viajeros ante el clima de desconfianza hacia el ferrocarril generado tras los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).