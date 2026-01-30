Un proyecto pionero para mejorar la seguridad mediante el análisis neuropsicológico del conductor

La compañía de transporte Alsa lanza el proyecto CAMIN que entrenará a los conductores y mejorará sus habilidades cognitivas para lograr una movilidad más segura

El Centro de Innovación de la compañía de transporte Alsa, con sede en la localidad asturiana de Gijón, ha puesto en marcha el proyecto CAMIN (Conducción y Atención a la Movilidad con Intervención Neuropsicológica). El objetivo de esta iniciativa pionera a nivel europeo es estudiar la relación entre factores neuropsicológicos y la conducción para dar una respuesta activa frente al envejecimiento o ciertas enfermedades, fomentando una cultura basada en la prevención para garantizar una movilidad más segura.

Por ello y en colaboración con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (ISPA-FINBA), CTIC Centro Tecnológico, la Universidad Nebrija y Giunti Safety se ha puesto en marcha esta iniciativa a la que ya se han sometido varios centenares de personas.

La seguridad en las carreteras no depende únicamente de la pericia técnica al volante, sino también de las capacidades cognitivas que sostienen la atención, la memoria, la planificación o la velocidad de reacción. La investigación científica ha demostrado que el entrenamiento cognitivo a través de técnicas de juego puede potenciar estas habilidades en población general y en conductores no profesionales, contribuyendo a una conducción más segura y eficiente.

Alsa cuenta con 19.740 empleados, de ellos 13.887 conductores, y necesitará 4.000 más para atender las necesidades de reemplazo y de nuevos servicios de movilidad en los próximos años. Así, la necesidad de renovar plantillas y el incremento de la demanda de movilidad de la sociedad ha hecho conveniente realizar un proceso innovador de investigación, análisis y entrenamiento cognitivo para anticiparse a potenciales situaciones que afecten a los procesos de conducción.

El objetivo de este proyecto es analizar en profundidad los factores neuropsicológicos asociados a la conducción y crear protocolos de evaluación y entrenamiento que permitan optimizar tanto el estado cognitivo de los conductores como sus habilidades prácticas al volante, reduciendo así la siniestralidad y reforzando la seguridad y salud vial.

En el proyecto de innovación CAMIN, los conductores profesionales y no profesionales participan en varias semanas de entrenamiento cognitivo a través de tareas digitales con formato de juegos interactivos, diseñados para ejercitar funciones clave en su trabajo. La intervención incluye una evaluación previa y una evaluación posterior al entrenamiento, lo que permitirá medir de manera objetiva los avances obtenidos.

El proyecto será referente en el estudio de la influencia cognitiva en la conducción con lo que se diseñarán e implementarán herramientas que podrían aplicarse en los procesos de selección, así como en los controles médicos periódicos o extraordinarios. La coordinadora de la iniciativa, Paula Fernández, destaca que “CAMIN no solamente contribuye a la investigación y producción científica en Asturias, “sino que también apoya a la cultura de la gestión de personas que tenemos en Alsa“.

Por otro lado, Claudia Fernández, técnica de I+D+i que ha desarrollado el proceso de evaluación del proyecto, destaca: “estamos llevando a cabo un estudio exhaustivo basado en la evaluación neuropsicológica, que nos permitirá analizar en profundidad y preparar un plan de acción enfocado en mejorar la seguridad y el desempeño, alineado con los objetivos del proyecto”.

Durante 2025, más de 100 personas participaron de forma voluntaria en un trabajo en el que se emplearon más de 350 horas de evaluación inicial ―simulador y baterías de test neuropsicológicos― para, posteriormente, abordar una fase de entrenamiento cognitivo prevista de 300 horas, y una reevaluación posterior de 60 horas.

Lo que pretende CAMIN, es determinar condiciones idóneas de una persona al volante; analizar la relación entre los perfiles neurocognitivos y el desempeño en simuladores; desarrollar herramientas de diagnóstico y detección; así como desarrollar planes de prevención y rehabilitación.

Socios especializados

El Centro de Innovación de Alsa, como entidad tractora de CAMIN, ha cerrado acuerdos con diferentes socios especializados para desarrollar con éxito las diferentes áreas y procesos de análisis y entrenamiento cognitivo de este innovador proyecto en España.

El Laboratorio de Análisis del Movimiento, un centro pionero en el análisis de la marcha y los problemas de deambulación en pacientes con patologías neurológicas y del desarrollo, perteneciente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (ISPA-FINBA) se incorporan como entidades de referencia; el primero como hospital de alta especialización y, la segunda, por su papel clave en el impulso de la investigación biosanitaria. Ambas aportan el personal especializado, el conocimiento, la experiencia y los equipos que permitirán diseñar, implementar y medir las variables neurológicas y neuropsicológicas clave en los conductores profesionales.

CTIC Centro Tecnológico aporta su experiencia como gestor de datos de valor y el desarrollo de algoritmos, así como su conocimiento en desarrollos de soluciones inteligentes, centradas en la persona.

La Universidad Nebrija proporciona la investigación y experiencia que viene desarrollando su Centro de Investigación Nebrija en Cognición (CINC), orientado hacia la investigación de excelencia en el área de las ciencias de la conducta o del comportamiento, que aglutina personal investigador permanente propio y personal externo afiliado de primer nivel internacional.

Por su parte, Giunty Safety aporta a CAMIN su tecnología de simulación avanzada, que permite realizar evaluaciones objetivas en entornos realistas y seguros. Esta capacidad de replicar situaciones complejas de tráfico facilita la detección precisa de posibles riesgos asociados al rendimiento cognitivo, aportando una base sólida para la toma de decisiones preventivas.