La inversión en tecnología, clave para un transporte público sostenible

El director general de Avanza by MOBILITY ADO, Valentín Alonso, comparte las acciones para lograr la confianza del usuario y cumplir con los objetivos climáticos y energéticos que marca la Unión Europea

El transporte público se dirige hacia un modelo más sostenible, con una tecnología más avanzada y con los dos ojos puestos en que el ciudadano lo elija por delante del privado. Para ello, la hoja de ruta pasa por cumplir con los objetivos que se establecen desde el PNIEC 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima por el que España debe regirse para cumplir los objetivos climáticos que se piden desde la Unión Europea.

La electrificación, la promoción del transporte público colectivo, la mejora de la intermodalidad y la descarbonización de flotas son algunos de los aspectos que se indican claves hacia una transición más sostenible. Valentín Alonso, director general de Avanza by MOBILITY ADO, explica que “se han dado pasos muy relevantes para cumplir ese compromiso que tiene España con Europa, como la política tarifaria que se ha aplicado en los últimos tres años y que ha propiciado un aumento de viajeros muy importante”. Sin embargo, apunta que “lo que está pendiente, que es la gran transformación, es el aumento de la oferta”. Para lograr convencer al viajero de que el transporte público es mejor que el privado “hay que tener más volumen de oferta, más frecuencias, una velocidad más competitiva...”.

La compañía cuenta con una flota de vehículos eléctricos cercana a los 400.

Entre las decisiones que se han tomado para lograr esa transición hacia una movilidad más sostenible y cuidadosa con el medio ambiente, se ha aprobado recientemente la Ley 9/2025, de tres de diciembre, de Movilidad Sostenible. Se trata de una norma que consagra a la movilidad como un derecho ciudadano y establece principios para un sistema integrado, accesible y digitalizado, entre otros puntos. Sobre ella, Alonso apunta que “es una herramienta que puede ser muy interesante para lograr los objetivos climáticos y energéticos que se solicitan desde Europa”.

Menos coches privados

El director general de Avanza by MOBILITY ADO, empresa cuyos inicios al servicio del transporte datan de hace más de 140 años, reconoce que “la sostenibilidad es el principal reto de la compañía para el futuro”. Para conseguirlo, se busca la descarbonización del sector, es decir, “la reducción de los coches privados”.

Esa afirmación adquiere más importancia si cabe después de una época en la que los ciudadanos volvieron a elegir el transporte privado, debido a la COVID-19 por el miedo a contagiarse. Y es que la utilización del coche privado venía disminuyendo hasta 2019, cuando, tras la pandemia, experimentó un aumento de un 0,9% en España en el índice de monitorización entre ese año y 2023, según un estudio sobre movilidad de la empresa Ineco.

Para llegar a ese viajero que en 2026 prefiere su coche privado, “hay que trabajar los desincentivos culturales, ya que pagas por disponibilidad, pero es muy cara para el usuario y para el medio ambiente”.

Decisiones sostenibles

Por lo tanto, este proceso es largo, supone mucho esfuerzo económico e importantes decisiones durante varios años. En la compañía, con sede central en Madrid, se han tomado algunas tan relevantes “como convertirse en expertos y el socio ideal de la Administración para gestionar sus problemas de movilidad, tanto urbana, metropolitana y regional”, como recalca su CEO. “Somos un socio-consultor de la Administración para afrontar todos los retos y tener su confianza es lo más importante para nosotros”.

Tener la confianza de la Administración es lo más importante para nosotros

Otras decisiones es “la apuesta por vehículos eléctricos, en cualquier área dónde sea posible”. De hecho, es tal es afán por lograr la máxima electrificación entre su flota de vehículos que cuentan con entre 300 y 400 autobuses eléctricos. La intención, según Alonso es que “en los próximos años sean muchos más, ya que ya hay pedidos bastantes cuantiosos”.

“Sin tecnología, estás fuera”

Para lograr ser una compañía líder, no solo basta con ser referente en sostenibilidad. También existen otros factores providenciales para el viajero como el confort, la accesibilidad a la compra de billetes, nuevos medios de pago, la capacidad de información... Para conseguir todo ello, hay que invertir en tecnología. Y en Avanza by MOBILITY ADO lo saben: “No puedes plantearte no invertir en tecnología de forma significativa porque si no lo haces, estás fuera. Es invertir en innovación y nuevas formas”.

Una tecnología avanzada permite una mejor experiencia del usuario.

Esta inversión a la que se refiere Valentín Alonso se divide en tres fases: previaje, viaje y postviaje. “En Avanza by MOBILITY ADO nos volcamos en los objetos perdidos, es uno de los puntos de la experiencia que más dolor provoca a los usuarios. Para eso, estamos utilizando también la Inteligencia Artificial”.

2030 se marca como un punto clave para que las ciudades sean más sostenibles y el medio ambiente deje de sufrir los graves problemas que provocan los millones de gases que emiten los vehículos no sostenibles. El camino es largo, pero en Avanza by MOBILITY ADO están poniendo todo de su parte para lograrlo. Es cuestión de interés, ganas y conocimiento. Y esta compañía demuestra que lo tiene.