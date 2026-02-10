Guardiola inicia en Extremadura su periplo para intentar la investidura en medio de otra campaña electoral

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, el pasado 20 de enero en la Asamblea autonómica, en Mérida.

El presidente de la Asamblea extremeña se reúne este martes con la líder del PP para cerrar la ronda de contactos

Todo se ha estirado hasta el límite, y ni eso ha servido: PP y Vox siguen como al principio, sin un acuerdo cerrado para la gobernabilidad de Extremadura y en plena competición electoral entre los dos partidos de la derecha, ahora en Castilla y León tras los comición de Aragón.

El presidente de la Asamblea regional, el recién elegido Manuel Naharro, del PP, cierra este martes la ronda de contactos en su despacho de Mérida para saber quién será el candidato o candidata para la primera sesión de investidura que, salvo sorpresa de última hora, será el próximo 3 de marzo.

“El día 10 [de febrero] habrá candidato a la Junta de Extremadura, claro”, dijo el presidente Naharro el pasado jueves tras reunirse con la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y descartando así la posibilidad de que no hubiera candidato.

“Esperaremos al día 10″, continuó, y" después de escuchar a todos los grupos qué es lo que opinan y qué opinión tienen a la hora de conformación de Gobierno, y basándose en esas respuestas, pues veremos en qué fecha se convoca el pleno de investidura. Como máximo es el día 3 de marzo, y ahora mismo no estoy en disposición de decir si va a ser antes, va a ser el día 3 o cuándo va a ser”.

La realidad es que la presidenta en funciones, María Guardiola, será la candidata que anunciará Naharro en la tarde de este martes. Y, a partir de aquí, el calendario entra en escena. Todo está tasado y medido.

El PP quiere que la primera sesión sea el 3 de marzo. Para esta jornada de investidura se necesita sí o sí la mayoría absoluta. Es decir, que el PP, que cosechó 29 escaños y un 43,18% de los votos el pasado 21 de diciembre, necesita al menos otros cuatro votos de Vox. Vox se disparó al doblar el resultado de los comicios anteriores, con 11 diputados y el 17% del escrutinio.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en la reunión de este pasado viernes con los diputados de Vox Óscar Fernández Calle y Ángel Pelayo Gordillo. ASAMBLEA DE EXTREMADURA (ASAMBLEA DE EXTREMADURA)

Si Guardiola no sale investida presidenta en esa sesión, 48 horas después se repetiría y bastaría con mayoría simple. Es decir, una abstención de Vox propiciaría que Guardiola sea reelegida presidenta de nuevo. ¿Y si votan en contra? El reloj de la repetición de los comicios extremeños se pondrá en ese momento en marcha.

Habrá entonces un plazo de dos meses después de la primera votación en el pleno autonómico. Es decir, que la repetición electoral quedaría fijada para el domingo 3 de mayo, aunque entre el 3 de marzo y el 3 de mayo, eso sí, la negociación entre PP y Vox seguiría abierta y se podrán celebrar los plenos de investidura que sean necesarios para intentar que Guardiola sea, de nuevo, reelegida presidenta de Extremadura.

Las negociaciones, mientras tanto y durante estos días, continúan enquistadas. Este lunes, el candidato y portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, publicó un mensaje en su perfil de X a primera hora: “A ver si se entiende: NO vamos a dar ni un solo paso atrás”.