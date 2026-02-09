PP y Vox convocan a las víctimas de la dana a Les Corts Valencianes casi 16 meses después de la tragedia

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana junto a otros familiares en una protesta el pasado mes de abril en València.

Las asociaciones de víctimas mortales y damnificados por la dana del 29-O han sido convocadas finalmente los próximos 23 y 24 de febrero en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes más de un año después de su creación [en enero de 2025] y casi 16 meses después de la tragedia, que se cobró la vida de 230 personas. PP y Vox, que tienen la mayoría en la comisión, han tardado todo ese tiempo en citarla pese a las críticas de la oposición, de PSPV y Compromís, que pedían que fueran las primeras en ser escuchadas como así ocurrió en el Congreso de los Diputados.

El parlamentario del PP Vicente Betoret ha explicado, tras la reunión de hoy de la Mesa de la comisión, que preside la parlamentaria de Vox Míriam Turiel, que las asociaciones comparecerán por orden de registro. Serán 9 asociaciones y un particular las que declaren en sesiones de mañana y tarde en los dos días fijados a finales de este mes en el Parlamento autonómico.

En la lista, que ha leído Betoret y en la que no aparecen en orden de declaración, figuran la Asociación de Damnificados per la Dana Horta Sud-Alfafar, Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Víctimes de la Dana 29-O de Catarroja, Solo el pueblo salva al pueblo de València, Unión del pueblo, SOS Desaparecidos, Asociación Liberum, y Tots a una veu. Cada uno de los citados dispondrá de dos turnos de exposición de 15 y 7 minutos, respectivamente, y luego tendrán derecho a réplica, con una duración de tres minutos.

“Nosotros siempre hemos dicho que había que contextualizar y para ello hemos pedido primero la opinión de los expertos. Ahora van a comparecer [las asociaciones de víctimas y damnificados] y ya está”, ha manifestado Betoret en respuesta a las duras críticas de los grupos de la oposición por la tardanza de PP y Vox en convocar a los afectados al Parlamento valenciano.

El portavoz socialista José Muñoz se ha “congratulado” de que por fin las víctimas puedan contar su experiencia durante la tragedia y en los meses posteriores pero ha lamentado que hayan sido convocadas casi 16 meses después de la riada. “Desde el PSPV nos alegramos porque fue nuestro grupo quien llevamos desde el primer día en nuestro plan de trabajo de esta comisión que vinieran a explicarse pero PP y Vox se negaron desde el principio”, ha subrayado Muñoz.

Joan Baldoví, síndic parlamentario de Compromís, ha apuntado que “hoy, por fin” la comisión ha convocado a las víctimas de la dana, “500 días después de que pasara la desgracia”. “Es una vergüenza para este parlamento, para el PP y para Vox, que no hayan permitido que las víctimas de la dana comparezcan en su casa, en la casa de la soberanía popular valenciana”, ha lamentado.

El portavoz del Grupo Popular en les Corts, Nando Pastor, ya anunció el pasado mes de enero, tras la ronda de contactos del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con los grupos parlamentarios, que las víctimas serían las próximas en comparecer en la comisión parlamentaria.

La mayoría de la Mesa de la comisión de investigación ha defendido desde el principio que comparecieran primero los técnicos para así tener una “visión global” y “poner en contexto” lo que ocurrió ese día, mientras que la oposición les ha acusado de llevar a cabo “maniobras dilatorias” y de no querer escuchar a las víctimas ni “tener interés” en que avance la investigación.

El Parlamento valenciano aprobó la creación de este órgano en noviembre de 2024 pero no se constituyó formalmente hasta enero de 2025. Hasta mayo no se debatieron los planes de trabajo de las sesiones, donde se descartó que las asociaciones de afectados comparecieran en primer lugar, y no fue hasta la reunión de junio en la que se decidió incluir a las víctimas, asociadas o no, para comparecer si lo solicitaban a la Mesa de la comisión y siempre y cuando la comisión las convocara.

La primera sesión con expertos se celebró el 1 de julio, la siguiente se produjo en octubre, con más expertos e ingenieros, y el 11 de noviembre compareció el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que dimitió del cargo menos de un mes después. En diciembre hubo otra sesión con declaraciones de más técnicos, y en enero el propio PP anunció que las siguientes declaraciones serían las de las víctimas. Lo harán en su quinta sesión.