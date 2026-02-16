Girona - Barcelona en directo | Lamine Yamal se topa con el poste de penalti
El conjunto culé visita Montilivi en un derbi catalán que cuenta con la presencia desde el inicio del ‘10’ azulgrana, en el foco esta semana por su enfado tras unas informaciones falsas
No ha sido una semana común para Lamine Yamal. La estrella del Barcelona, acostumbrada a vivir en el foco y rendir a su vez en el campo, ha explotado estos días después de que, según su versión, un medio de comunicación mancillara su nombre, vinculándolo a una presunta agresión sexual ocurrida en su vivienda. El ‘10′ culé ha dicho basta, y ahora quiere evadirse en el campo para que su equipo recupere el liderato de La Liga. Enfrente, un Girona que, a dos puntos de los puestos de descenso, busca reencontrar la senda del triunfo, inédito desde el 16 de enero, cuando venció en otro derbi catalán al Espanyol (0-2).
¡¡Descanso en Montilivi!! El Girona y el Barcelona toman el camino hacia los vestuarios con el empate a cero en el marcador (0-0). El penalti fallado por Lamine Yamal en el tiempo de descuento, que a su vez también desperdició un mano a mano con Gazzaniga con un globo, mantiene con vida en el derbi catalán al conjunto albirrojo, al que solo le ha faltado el gol tras completar unos primeros 45 minutos muy serios. Los azulgranas no han encontrado su ritmo de partido, echando en falta algo más de velocidad en la asociación y un nexo que una el medio con los jugadores del último tercio.
¡¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO DE MONTILIVI!!
¡¡¡LAMINE YAMAL FALLA DESDE LOS ONCE METROS!!! El internacional español estrella su lanzamiento en el palo.
Se prepara Lamine Yamal para ejecutar el disparo desde el punto de penalti. Asume la responsabilidad con el empate a cero en el derbi catalán.
¡¡PENALTI A FAVOR DEL BARCELONA!! Se equivoca Daley Blind al querer despejar el balón en un pase filtrado por Lamine Yamal, pateando a un Dani Olmo que se anticipa dentro del área.
Un minuto de descuento. Nos iremos hasta el 46'.
Lo intenta Lamine Yamal con un disparo desde media distancia que tapona Viktor Tsygankov cruzándose en la trayectoria.
¡¡¡AL PALOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡A punto de marcar el Barcelona!! Raphinha busca un disparo cruzado que escupe la cepa del poste.
¡¡Fueeeeeraaaaaa!! El libre directo de Viktor Tsygankov supera la barrera y se escapa por encima de la portería de Joan García.
¡Amarilla para Eric García! Soto Grado amonesta al defensor blaugrana por una falta a Vitor Reis cerca del balcón del área.
¡¡RECTA FINAL DEL PARTIDO EN MONTILIVI!! ¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios! El Girona amenaza a un Barcelona que no encuentra el ritmo de juego (0-0).
¡¡Se pasea la pelota por el área de Joan García!! El centro que pone Viktor Tsygankov se va muy pasado. No da ninguna ventaja a Vanat para el remate.
¡¡Daley Blind saca el gancho!! Gran acción defensiva del neerlandés intercepta el pase de Lamine Yamal para dejar a Ferran Torres solo delante de Paulo Gazzaniga.
El cuadro albirrojo está encontrando constantemente una autopista en su banda izquierda. Están buscando constantemente la espalda de Jules Koundé para explotar la defensa adelantada que plantea Hansi Flick.
¡¡LO QUE HA FALLADO VANAT EN BOCA DE GOL!! Lemar toca en largo para el desmarque de Bryan Gil, que la pone de primeras con un centro que cruza todo el área rival. El ucraniano se tira a rematar una pelota con la que no termina de contactar.
Otro intento de Fermín López para acabar jugada desde dentro del área. El onubense se precipita con un golpeo teniendo varias opciones de pase.
¡¡Zurdazo de Fermín López desde la frontal del área!! El onubense rescata una pelota sin dueño, se orienta hacia su lado izquierdo y saca un golpeo seco que se va alto por muy poco.
Eric García arma el disparo a la media vuelta. Su chut lo tapona el bosque de piernas rivales.
El pulso entre Arnau Martínez y Lamine Yamal en banda es constante. El internacional español trata de desequilibrar en un costado en el que ayuda mucho defensivamente Bryan Gil para generar superioridades numéricas.
¡¡VANAAAAAAT!! ¡¡Vaya ocasión para el Girona!! Bryan Gil mide su pase al hueco para habilitar a Vanat en el remate. Su disparo con el interior lo tapa abajo Joan García con una mano dura.
Media hora de juego en Montilivi. El Girona le planta cara a un Barcelona que está creciendo en los últimos minutos. No hay goles en el derbi catalán (0-0).
¡¡Latigazo de Raphinha desde la frontal del área!! El fortísimo disparo del brasileño se va ligeramente por encima de la portería defendida por Paulo Gazzaniga.
Arnau Martínez le cierra el paso a Lamine Yamal con una gran acción defensiva. El catalán le roba la pelota al atacante culé.
Flick ha ajustado dando libertad a Raphinha por dentro, cayendo Ferran Torres ligeramente al intervalo izquierdo y dando todo el sector a Gerard Martín. Ha mejorado en ataque el cuadro blaugrana con el brasileño apareciendo por el pasillo central.
¡¡Gazzaniga sale a blocar justo a tiempo!! Hila fino por dentro el Barça, buscando la entrada de Raphinha en el área.
¡¡Feeeeerran!! Descarga en corto Raphinha ante la falta de espacio para armar el disparo. El lanzamiento del de Foios se va desviado por escasos centímetros.
¡¡LE PEGA VANAT!! Filtra un pase por dentro Tsygankov para habilitar en el remate final a su compatriota. Su disparo sale algo mordido. Fácil para Joan García.
Se juega Lamine Yamal la tarjeta amarilla por bracear en una disputa con Arnau Martínez para zafarse de la marca. El internacional español acaba golpeando en el rostro del jugador de Premiá de Dalt.
El derbi catalán está precioso en este tramo del encuentro. Es un ida y vuelta constante entre dos equipos que no negocian un solo esfuerzo. Se van abriendo espacios poco a poco.
¡¡No puede rematar Vitor Reis!! El servicio de Thomas Lemar desde la esquina izquierda no le genera una ventaja en el remate.
¡¡Córner a favor del Girona!! Tiene que trabajar Fermín López en defensa para impedir que Arnau Martínez conecte la volea en un centro de Hugo Rincón hacia la frontal del área.
¡¡VAYA MANO DE PAULO GAZZANIGAAAAAAA!! ¡¡La ha tenido el Barcelona!! Lamine Yamal le quita las pegatinas en carrera a Axel Witsel, plantándose solo en el área y resolviendo con un disparo tocado en la salida de Gazzaniga. Se hace grande el argentino para tapar el lanzamiento, aguantando sin vencerse hacia un costado.
¡¡Responde el Barça por medio de Raphinha!! Transición de Fermín López que acaba con un centro que pincha Raphinha en el segundo palo. Se quita la marca de Hugo Rincón con un recorte y acaba jugada con un disparo que no encuentra los tres palos.
¡¡Blocaje de Joan García!! Sale con decisión el meta catalán para atrapar el centro pasado de Bryan Gil desde la izquierda.
No está ajustando bien el cuadro gironista cuando consigue orientar el juego hacia las bandas tras superar la presión interior. Ni Bryan Gil ni Tsygankov están pudiendo dar profundidad.
Primer cuarto de hora en Montilivi. Girona y Barcelona se tantean en este arranque. Sin ocasiones de peligro por el momento en el derbi catalán (0-0).
¡¡Otro centro al área que intercepta Gerard Martín!! Bryan Gil, que irrumpe en fuera de juego, se va en carrera al coger la espalda de Koundé. Su pase buscando la llegada de Iván Martín llegando desde segunda línea es interceptado por el defensor blaugrana. El juez de línea de Soto Grado levanta el banderín cuando acaba jugada.
El derbi catalán se está desarrollando en muy pocos metros. La batalla se concentra en la parcela del mediocampo.
Se está moviendo muy bien Vanat en este inicio, buscando la espalda de los centrales y cayendo a banda para ofrecerse en la salida. Le falta un punto para mejorar la toma de decisiones.
¡¡Gerard Martín intercepta el pase de Vanat!! Gran maniobra del ucraniano para sacar de zona a Pau Cubarsí y meter una diagonal para la subida de Tsygankov. El mano a mano con Joan García lo evita Gerard Martín yendo al suelo.
Está asumiendo el conjunto albirrojo algún que otro riesgo sacando la pelota jugada desde atrás. Fiel al estilo, Gazzaniga renuncia a jugar en largo y se apoya constantemente en un central o en un lateral.
¡Se queda Ferran Torres sin opción de disparo! El balón queda muerto dentro del área tras una disputa con Vitor Reis, anticipando Daley Blind para meter la puntera y ceder atrás hacia Gazzaniga.
Gerard Martín está consiguiendo hacer largo por el sector izquierdo al Barça. El canterano sube la banda cada vez que pueda, permitiendo a Raphinha alternar movimientos de fuera hacia dentro.
¡¡Centro tenso de Vanat que bloca Joan García!! Se queda Tsygankov a centímetros de poder anticipar y rematar el envío.
¡¡Fueeeeeraaaaa!! Raphinha pone el pase atrás para el golpeo con el interior de Lamine Yamal apareciendo solo en la frontal del área. Le falta algo de rosca al lanzamiento del internacional español.
Los culés buscan tener el control en el arranque a través de la posesión de balón. Dani Olmo se coloca a la misma altura que Frenkie de Jong para hacer fluida la circulación desde atrás.
Arnau Martínez cierra por dentro para impedir que Lamine Yamal pueda rematar el envío de Gerard Martín. Despeje sin contemplaciones dentro del área.
La principal novedad en el once de Hansi Flick es la titularidad de Raphinha tras volver de lesión. Las funciones de enganche son para Fermín López, con Dani Olmo retrasando su posición hasta la medular junto a Frenkie de Jong. Se hace cargo Gerard Martín del lateral izquierdo.
Sin Álex Moreno por lesión, Míchel coloca a Arnau Martínez en el lateral izquierdo. Witsel es el ancla en un medio con Iván Martín y Thomas Lemar como interiores. Sin sorpresas en el dibujo de Míchel.
¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO DE MONTILIVI!!!! ¡¡El Barcelona pone a rodar la pelota en la ciudad de Gerona!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado César Soto Grado, perteneciente al Comité de Árbitros de la Federación Riojana de Fútbol, será el encargado de impartir justicia. El abulense acumula más de 130 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2019/20. Estará asistido en el VAR por David Gálvez Rascón (Comité de Árbitros de Galicia).
Lamine Yamal ha marcado diez goles en el presente curso liguero (19 partidos), siendo la primera campaña en la que alcanza los dobles dígitos en la competición doméstica.
Solo ante el Atlético de Madrid (8D en 10 enfrentamientos) ha perdido más partidos Míchel como entrenador en Primera División que frente al Barcelona. El técnico madrileño ha sido superado por los culés en siete de los diez duelos ligueros.
El cuadro blaugrana es el equipo de LaLiga que más veces ha rematado al palo en el presente curso (23). Es, al mismo tiempo, el registro más alto de las cinco principales ligas europeas por delante de Manchester United (18) e Inter de Milán (16).
Los albirrojos son el segundo equipo de LaLiga que más goles han concedido a favor de sus rivales a causa de un error propio. Hasta en seis ocasiones, solamente empeorado por el Villarreal (7).
Los culés le han marcado al menos dos goles al equipo gironista en cada uno de sus cinco últimos enfrentamientos ligueros. La última ocasión que no logró marcarle fue en abril de 2023 en un empate a cero en el Camp Nou con Xavi Hernández en el banquillo.
Después de ganar el doble enfrentamiento liguero en la campaña 2023/24, el Girona ha perdido los tres últimos partidos de LaLiga frente al Barcelona, siendo su peor racha histórica en Primera División.
¡¡¡¡RAPHINHA ENTRA EN EL ONCE TITULAR!!!! Hansi Flick recupera al brasileño para el frente de ataque tras perderse los tres últimos encuentros por una lesión muscular, repitiendo con Ferran Torres como punta de lanza. Alejandro Balde es el único señalado en la línea defensiva tras la goleada encajada en Copa contra el Atlético, entrando Gerard Martín al lateral izquierdo.
¡¡¡¡MÍCHEL APUESTA POR AXEL WITSEL!!!! Las molestias en el pie de Fran Beltrán obligan al técnico madrileño a tirar del belga como pivote de un medio donde se afianza Thomas Lemar. La lesión muscular de Álex Moreno mantiene a Arnau Martínez como lateral por el perfil izquierdo. Sin Ter Stegen por lesión, Gazzaniga es la primera opción para Míchel en la portería.
Por su parte, Hans-Dieter Flick comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín - Frenkie de Jong, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha - Ferran Torres.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Paulo Gazzaniga - Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez - Thomas Lemar, Axel Witsel, Iván Martín - Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil.
El traspiés en las semifinales de Copa del Rey, vapuleado por el Atlético de Madrid en el Metropolitano (4-0), exige una inmediata reacción en el cuadro blaugrana con la que reponerse del trastazo. Además, ha encajado goles en seis de sus últimos ocho partidos, dejando la portería a cero tan solo frente al Mallorca (3-0) y el Real Oviedo (3-0).
El triunfo del Real Madrid en su partido frente a la Real Sociedad obliga al Barcelona a ganar esta noche en Montilivi si quiere recuperar la primera plaza de LaLiga. El liderato es ahora mismo un pulso entre los dos equipos, partiendo los culés con una mínima ventaja que ha descuidado tras la derrota contra la Real Sociedad a mediados de enero (2-1 en el Reale Arena).
En Montilivi ha encontrado Míchel un remanso de paz donde ir sumando puntos que le permitan mejorar su situación en la tabla clasificatoria. En ese sentido, y tras perder los tres primeros encuentros de local (Rayo Vallecano, Sevilla, Levante), el cuadro albirrojo solo ha cosechado una derrota en sus últimos ocho encuentros como local (3V 4E).
Dos puntos de los últimos nueve posibles han frenado la huida hacia delante del Girona escapando de las posiciones de descenso. Ubicado en la mitad de la tabla, la ventaja con respecto al antepenúltimo clasificado es de tan solo cuatro puntos.
Montilivi cierra la jornada con el derbi catalán entre un Girona que sigue en plena batalla por la permanencia y un Barcelona que defiende el liderato de LaLiga después de pegarse un trastazo en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Girona Futbol Club y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la vigésima cuarta jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
