El hartazgo de Lamine Yamal: el día en que la estrella de la Liga se cansó de que mancillaran su nombre

El jugador del Barcelona, al que la mayoría de las cosas “le resbalan”, según su entorno, explotó la pasada semana después de que se publicaran informaciones falsas sobre una presunta agresión sexual en su casa

A veces condicionado por una madurez forzada, otras atrapado en la era de la inmediatez, en general impasible a lo que lo rodea, a Lamine Yamal cuesta sorprenderlo. Y eso que tiene 18 años.

Lo saben en el Barcelona, por supuesto —el equipo se mide hoy al Girona en Montilivi (21.00, DAZN)—, pero sobre todo sus amigos Mohamed y Sohaid —más conocidos en el entorno azulgrana como Moha y Soha— que han estado a su lado desde que una de las grandes estrellas del fútbol era solo un chavalín en las calles de Rocafonda (Mataró).

Esa firme impasividad se conmovió, sin embargo, al entrar por primera vez en su nueva casa, la que había pertenecido a Shakira y Gerard Piqué. Cuando entró en lo que ahora es su habitación, Lamine Yamal se quedó pasmado ante el tamaño del pie de cama. ¡Era más grande que su cama en Rocafonda! Una cama que, en ocasiones, le tocaba compartir con su padre.

A sus amigos les sorprendió la capacidad de sorpresa de Lamine. Y la celebraron. Se alegraban, de alguna manera, de que la vorágine de la fama y el éxito también le resbalara a Yamal. Nunca olvida de dónde viene y, a veces, sí permite maravillarse de lo que ha conseguido. “Lamine tiene una ventaja respecto a los demás: es muy inteligente, tiene mucha experiencia y ha aprendido muchas cosas en su vida”, contaba Deco, director deportivo del Barcelona, en una entrevista al diario Sport. “Tiene una gran madurez para un chico de 18 años”, suele destacar Luis de la Fuente, seleccionador de España. Desde el Barcelona, un empleado cercano al vestuario intenta explicar la normalidad de lo anormal en Lamine: “Es como si tuviera una resina en la piel. La mayoría de las cosas le resbalan”.

Aunque está focalizado en el Balón de Oro, les resta importancia a los premios y relativiza tanto la popularidad como el lujo. No le conmueven los elogios ni los famosos que buscan contactar con él. No se esconde cuando Carvajal lo señala frente al Santiago Bernabéu, tampoco le afectan los insultos racistas: según un texto publicado por EL PAÍS, hasta el 60% del discurso de odio dirigido a futbolistas tiene como destinatario a Lamine. “Problemas que para cualquier persona pueden ser difíciles de gestionar, él los asume con mucha tranquilidad. Y, por eso, por ejemplo, creo que no se victimiza frente al racismo”, explican desde su entorno.

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal durante el entrenamiento de este domingo en la Ciudad Deportiva. Andreu Dalmau (EFE)

Y así explicó Lamine, en una entrevista a la CBS, su no normalidad: “Un chaval de 18 años sale del cole y se va a casa. Yo salgo de entrenar y tengo a cuatro paparazzi en mi casa preguntándome sobre mi vida. Enciendo la tele y salgo en la tele. Voy por la calle y veo a un niño con mi camiseta. Quiero ir a tomar algo y no puedo. Intento buscar las cosas sencillas, como jugar a la Play, ir a comer con mi madre y estar con mi hermano. Pero, sinceramente, nunca podré ser un chaval de 18 años normal porque ni la gente me ve normal, ni yo podría actuar de esa manera”.

Sin embargo, el tipo al que nada le perturba, el pasado lunes explotó.

Diferentes medios de comunicación se hicieron eco de una noticia publicada por el diario ABC, en la que se informaba de que los Mossos d’Esquadra investigaban una presunta agresión sexual del hermano del ex del Barça Ansu Fati (hoy en el Mónaco) a una mujer holandesa. Los titulares añadían que el hecho se había producido en la casa de Lamine Yamal.

La imagen del 10 del Barcelona, entonces, acaparó el protagonismo. “¿Y esto qué mierda es?”, se quejó. La irritación se trasladó de Lamine a su familia, mientras desde el Barcelona y los abogados de Yamal buscaban respuestas.

Un día antes, la noche del pasado domingo, Ansu Fati y su hermano habían salido por Barcelona después de celebrar el cumpleaños de su padre y se encontraron con algunos jugadores del Barça. Lamine no estaba. Ni siquiera se encontraba en la capital catalana. “Parece que todas las fiestas en Barcelona son de Lamine. No lo entendemos. Es un crío”, se quejaron desde la familia de la perla de la selección. “Se involucró a una persona cuya casa no era y que, además, no estaba en el lugar. Ni siquiera estaba en la misma ciudad”, insistían, en la misma línea, desde la entidad azulgrana.

Derecho al honor

La respuesta de los abogados de Lamine Yamal no tardó en llegar: 31 burofaxes a los distintos medios que habían situado la presunta agresión en la casa del 10, además de utilizar su imagen. “Pedimos que se desligue al jugador de todos los archivos y que se rectifique la utilización de su nombre y de su imagen, que resultan gravemente perjudiciales para su honor, su imagen y su reputación personal”, solicitaron los asesores jurídicos del futbolista.

La mayoría de los medios rectificaron. “En la vida hay muchas situaciones en las que no te esperas estar. Mi personalidad me ha ayudado a sobrevivir. Cuando peor estoy, pienso en lo bueno. Eso me ayuda a no venirme abajo casi nunca. En el fútbol es lo más importante. Ningún día me he ido a la cama hundido o triste. Siempre pienso que mañana lo haré mejor y que el fin de semana jugaré bien”, reflexionaba Lamine en la misma entrevista a la CBS.

El problema —su problema— es que las reglas no escritas del deporte no siempre coinciden con las de la vida. Entonces, al chaval al que pocas cosas le sorprenden, le sigue sorprendiendo cómo se utiliza su nombre. Y eso lo tiene harto. Tiene 18 años.

Lamine Yamal, durante el calentamiento del último partido del Barcelona, la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Mariscal (EFE)