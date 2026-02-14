Los Mossos restringen el acceso a una “rave” ilegal con 250 personas en Conesa (Tarragona)
La policía catalana establece controles para evitar que se sume más gente
Los Mossos d’Esquadra han establecido este sábado controles en el área de acceso de una “rave” ilegal en la que participan alrededor de 250 personas en Conesa (Tarragona), para evitar que se sume más gente a la fiesta.
Según ha adelantado el digital El Caso y han explicado fuentes policiales, los Mossos están intentando que nadie entre a la “rave” y que quien salga y vaya a conducir no lo haga bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Los primeros avisos sobre la fiesta llegaron este viernes por la noche, y durante esta mañana los Mossos se han desplazado a los accesos de la zona de la fiesta, que se celebra en un punto cercano a este pueblo de 100 habitantes, cerca de la carretera TV-2244.
Por ahora, los Mossos han evitado actuar más allá de los controles de acceso para evitar complicaciones, según han explicado a EFE, pero han iniciado actuaciones para identificar a los organizadores de una fiesta que se considera ilegal por no tener los permisos ni la documentación administrativa necesaria.
