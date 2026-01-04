La ‘rave’ ilegal de La Sénia termina tras cinco días seguidos sin incidentes graves
Los Mossos d’Esquadra identifican a los asistentes y realizan controles de alcohol y drogas
La fiesta ‘rave’ que se celebraba desde el miércoles en dos naves de un polígono industrial de La Sénia (Tarragona) ha finalizado este domingo, sobre las 18.00 horas, según informan los Mossos d’Esquadra. “La música ha parado, aunque dentro del recinto quedan unos 70 coches, y fuera también hay aparcados de las personas que accedieron a pie”, afirma a EFE la alcaldesa de La Sénia, Victòria Almuni. Los Mossos d’Esquadra mantienen un control para identificar a las personas que salen y realizar controles de alcohol y drogas.
“Los Mossos están pendientes de que no salga nadie sin ser identificado y pasar el control. Los objetivos son que no acceda a la carretera ningún positivo en alcohol y drogas, por seguridad viaria, y obtener información sobre los organizadores”, explica Almuni.
El dispositivo seguirá activo hasta que hayan salido todos los vehículos del polígono Mataltes, ubicado a las afueras del pueblo. La ‘rave’, que llegó a congregar a mil personas, muchas procedentes de Francia e Italia, ha durado cinco días y ha transcurrido sin incidentes graves, según fuentes municipales.
No obstante, agricultores de fincas de olivos circundantes han denunciado que ha habido participantes que han acampado y aparcado sus vehículos en sus terrenos y les han dañado la cosecha de aceitunas del suelo que iban a recoger.
Esta es la primera vez que se tiene constancia de una fiesta ‘rave’ en La Sénia, una población en la que se instalaron numerosas fábricas de muebles a finales del siglo XX, muchas de las cuales se vieron afectadas por la crisis de 2008.
