Una fiesta ‘rave’ en La Sénia (Tarragona) reúne a un millar de personas desde Nochevieja

Los Mossos d’Esquadra controlan desde el jueves una fiesta ilegal tipo ‘rave’ cerca del polígono de les Mataltes, en la localidad de La Sénia (Tarragona), de la que participan un millar de personas y que se inició por Fin de Año y prevé alargarse durante el fin de semana. Según ha informado el ayuntamiento en un comunicado en redes sociales, se ha estado trabajando en el dispositivo de control desde el mismo jueves por la mañana, junto a la policía local.

Fuentes de los Mossos han detallado a Europa Press este viernes que están realizando controles para evitar la entrada de más personas al recinto. También están realizando controles de salida de alcohol y drogas y han detectado la presencia de vehículos con matrícula extranjera, especialmente de Francia e Italia. Desde el cuerpo policial han afirmado que no prevén intervenir en el interior, puesto que la situación transcurre “sin incidencias” y prevén que la fiesta finalice progresivamente a lo largo del fin de semana.

Las fiestas tipo `rave´se han popularizado los últimos años en España en los días cercanos a la Nochevieja. Una de ellas se está celebrando estos días en dos municipios de Albacete. En años anteriores, fiestas similares se han celebrado en varios puntos de Cataluña.