La Guardia Civil impide una ‘rave’ a la que se dirigían un millar de vehículos

La fiesta se ha acabado este miércoles en Tobarra. Decenas de agentes de la Guardia Civil han impedido la instalación de una rave ilegal en el municipio albaceteño durante la madrugada. Los participantes, que viajan en unos 1.000 vehículos, se han ido desplazando desde entonces hasta las inmediaciones de la cercana localidad de Férez. La caravana ha causado algunos problemas de tráfico y embotellado las vías de acceso al municipio.

El operativo del instituto armado se fue desplegando en torno a las 11.00 de la noche de este martes con el objetivo de impedir que la macrofiesta se llevase a cabo. Llegaron a vivirse momentos de tensión cuando algunos integrantes de la caravana retenida increparon a los agentes, que les impidieron abandonar sus vehículos durante la noche, según ha informado la alcaldesa de Tobarra, Estefanía Escribano. De madrugada, la mayoría de los coches se fue dispersando por los aledaños.

El alcalde de Férez, Francisco Javier Jaime Espinosa, ha indicado que los vecinos del municipio se inquietaron en un primer momento “alrededor de las 2.00 de la madrugada” cuando comenzaron a llegar los primeros vehículos, que causaron “un poco de alarma”. El primer edil ha invitado a la calma, señalando que “de momento” no se han producido “problemas de verdad con nadie”. En este sentido, ha descartado que se hayan producido tensiones en el municipio con el operativo de la Guardia Civil.

El regidor ha señalado que muchos de los coches se han ido estacionando en la carretera de Híjar y ha dado por sentado que permanecerán en el entorno del municipio para celebrar su rave. “Por lo que yo he visto no creo que se vayan hoy”, ha deslizado Espinosa. Esta no es la primera vez que una fiesta de estas características con motivo de fin de año en la región. El año pasado, centenares de vehículos se dieron cita en el entorno del aeropuerto de Ciudad Real para celebrar una reunión que se alargó hasta el seis de enero y llegó a congregar a más de 1.500 personas, según la subdelegación del Gobierno.

En anteriores ocasiones, los colectivos promotores —principalmente provenientes de Bélgica, Francia y Reino Unido— escogieron ubicaciones como la Región de Murcia. En Granada, lograron reunir en 2023 a un millar de personas en los alrededores de La Peza. Los encuentros de este tipo suelen ser convocados de forma privada, a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, y solo adquieren notoriedad una vez iniciados.