Detenida una mujer que ofertaba pisos turísticos en Madrid suplantando a los propietarios

La Policía Nacional ha detenido este viernes a una mujer acusada de estafar a más de una decena de usuarios a los que ofertaba pisos turísticos suplantando a los auténticos propietarios de los inmuebles. El engaño consistía en que ella arrendaba un inmueble y, posteriormente, lo ofrecía a los usuarios de una plataforma de alquiler de apartamentos. Los hechos se han producido en varios distritos de Madrid, entre ellos Arganzuela y Puente de Vallecas, según han confirmado fuentes policiales a este diario.

La mujer, de nacionalidad española y nacida en el año 1985, usurpaba la identidad de otras personas, simulaba ser la dueña de la propiedad y organizaba visitas a las estancias. A continuación firmaba contratos con varios inquilinos interesados, que se daban cuenta del fraude cuando todos coincidían en el mismo domicilio para instalarse. La Policía Nacional ha identificado hasta el momento un total de 12 casos, que la autora de los hechos cometió entre los meses de junio y septiembre del año pasado. La estafadora solicitaba un mes de fianza y otro de garantía, así fue como logró reunir una suma de dinero superior a los 20.000 euros durante los cuatro meses en los que operó.

La investigación inició en agosto, cuando los agentes recibieron una denuncia de una persona que, tras formalizar un contrato y pagar la señal acordada, acudió con sus llaves a la vivienda alquilada. Cuando llegó se sorprendió al encontrar a otra persona en el domicilio que también se estaba instalando y que alegaba que había alquilado ese inmueble.

Las viviendas que la acusada mostraba a las víctimas eran pisos turísticos que había arrendado previamente con documentación obtenida de manera ilícita. Se anunciaba en una plataforma por internet y mostraba el piso a los futuros arrendatarios. Tras su identificación, los agentes establecieron un dispositivo especial que culminó con la localización de la autora, a la que detuvieron como presunta responsable de los delitos de estafa y usurpación de identidad, y su puesta a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta ya que las autoridades no descartan todavía la aparición de nuevas víctimas.