Ocurrió en Internet

CASO 4

Un trabajo demasiado bonito para ser real

Víctima Víctor, repartidor autónomo

Edad 34 años

Exposición Este hombre aceptó una tarea remunerada que consistía en ver vídeos en una plataforma ‘online’ y dar ‘me gusta’. Acabó pagando él

Pulsa “play” para conocer la historia completa

La estafa de los ‘likes’

Detrás de una oferta para ganar dinero con un trabajo sencillo, suele esconderse un engaño que puede costar caro

Javier A. Fernández
Javier A. Fernández
En el fraude de los likes, el estafador se hace pasar por una empresa de marketing y propone a la víctima tareas digitales sencillas, como dar “me gustas” a publicaciones, seguir cuentas en redes sociales o ver vídeos o anuncios online, todo ello a cambio de una pequeña recompensa. Una vez cumplida y pagada la primera tarea, la víctima se anima a solicitar un nuevo cometido. Entonces, el estafador le exige un depósito o cuota para acceder a él. Cuando la víctima paga y cumple con su trabajo, el supuesto empleador desaparece

La policía desarticuló en 2025 varias bandas que operaban en España. En Valladolid, identificó a 11 personas que se habían hecho pasar por empleados de Google para estafar 13.000 euros a una sola víctima, mientras que en Algeciras (Cádiz) detuvo a dos jóvenes por su presunta implicación en un fraude similar. En Palencia, se investiga actualmente a cuatro individuos que robaron 500 euros a una víctima, tras proponerle dar ‘likes’ a publicaciones en redes sociales.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN

CIBEREXPERTO

NOMBRE Jordi Sánchez

CARGO Experto en fraude de CaixaBank

“La víctima no sospecha hasta que ve que no le llegan las ganancias y entonces se pone a investigar”

CÓMO EVITAR LA ESTAFA DE LOS ‘LIKES’

1

Nunca pagar por trabajar. Si solicitan una cuota o depósito por adelantado, se trata sin duda de una estafa

2

Desconfiar del dinero fácil por tareas muy simples, como dar ‘likes’, ‘follows’ (seguir cuentas) o ver vídeos

3

Evitar ofertas que lleguen por aplicaciones de mensajería sin haberlas buscado. Verificar la empresa por canales oficiales y buscar su código de identificación fiscal (CIF), un número o un correo oficial

4

Nunca se debe compartir datos personales, ni bancarios

5

No permitir que te incluyan en grupos de aplicaciones de mensajería. Es una simple estratagema para ganar credibilidad

Una estafa con muchas variantes. Jordi Sánchez, experto en fraude de CaixaBank, señala que la estafa de los ‘likes’ puede dar de manera muy distintas y cada cierto tiempo aparecen fórmulas nuevas. Las más extendidas son estas:

  • Primera inversión sin cargo o con él. La más habitual es la que no reclama un pequeño depósito antes del primer trabajo, pero también se dan muchos casos en los que desde el primer trabajo se solicita una cuota, que puede estar entre 5 y 10 euros.
  • Inversión obligada. Tras los primeros trabajos, el estafador en vez de pedirle dinero para desbloquear nuevas tareas, exige a la víctima realizar una inversión en activos financieros o criptomonedas si quiere recibir su salario.
  • Convertirse en parte del engaño. Se puede dar el caso, señala, Sánchez, de que el trabajo que soliciten los estafadores sea guiar a otras víctimas para que cumplan tareas, de manera que, sin saberlo, se convierte en colaboradores del fraude. En esta variante, pueden solicitar que se firme un contrato laboral fraudulento, que permite a los estafadores usar los datos personales de la víctima en otros delitos.

Las transacciones se realizan por vías difíciles de rastrear. La víctima ingresa su inversión en una cuenta mula, que pertenece a un intermediario que se lleva una comisión por ponerla a disposición de los estafadores. El mediador mueve ese dinero a otras cuentas, lo distribuye a través de servicios de envío de dinero o lo invierte en activos, de manera que se establece una densa red cuyo recorrido es difícil de trazar.

OTROS CASOS DE ESTAFA DE LOS ‘LIKES’

Cada semana aparecen noticias con nuevas maneras de embaucar a ciudadanos con una estafa de este tipo:

Créditos

Redacción: Javier A. Fernández
Coordinación editorial: Juan Antonio Carbajo y Francis Pachá
Desarrollo: Rodolfo Mata
Diseño: Juan Sánchez
Coordinación de diseño: Adolfo Domenech
Vídeo | Guion: Marta Villena. Productor ejecutivo: Quique Oñate. Presentadora: Elia Fernández Granados. Ayudante de producción: Valentina Marín. Realizador: Alberto Gamero. Director de fotografía: José Lastra. Operadores de Cámara: Diego Martínez y Alberto Gamero. Sonido directo: Cristian Aira. Técnico de vídeo: Mario Arpón. Director de arte: Raúl López Serrano. Maquillaje y peluquería: Sara Saiz. Edición: Alberto Gamero y Diego Martínez. Grafismo: Carmen Castellón, Alan Malchiodi-Albedi y Rodrigo Merino

