En el fraude de los likes, el estafador se hace pasar por una empresa de marketing y propone a la víctima tareas digitales sencillas, como dar “me gustas” a publicaciones, seguir cuentas en redes sociales o ver vídeos o anuncios online, todo ello a cambio de una pequeña recompensa. Una vez cumplida y pagada la primera tarea, la víctima se anima a solicitar un nuevo cometido. Entonces, el estafador le exige un depósito o cuota para acceder a él. Cuando la víctima paga y cumple con su trabajo, el supuesto empleador desaparece

La policía desarticuló en 2025 varias bandas que operaban en España. En Valladolid, identificó a 11 personas que se habían hecho pasar por empleados de Google para estafar 13.000 euros a una sola víctima, mientras que en Algeciras (Cádiz) detuvo a dos jóvenes por su presunta implicación en un fraude similar. En Palencia, se investiga actualmente a cuatro individuos que robaron 500 euros a una víctima, tras proponerle dar ‘likes’ a publicaciones en redes sociales.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN

Éxito sin esfuerzo El estafador promete a la víctima que ganará dinero con poco trabajo Falsa autoridad Se presenta como representante de una empresa, agencia o plataforma digital Refuerzo positivo El primer trabajo se remunera para generar confianza y entusiasmo en la víctima y dar sensación de legitimidad Efecto rebaño Incluye a la víctima en grupos de aplicaciones de mensajería para hacerle creer que mucha gente ya está ganando dinero Culpa y victimización Si la víctima duda, ejerce presión emocional para que sienta que puede perder una gran oportunidad Promesa de grandes beneficios En el momento en el que la víctima reclama su dinero, los estafadores pueden solicitarle un nuevo pago en depósito o notificar un error (falso)

CIBEREXPERTO NOMBRE Jordi Sánchez CARGO Experto en fraude de CaixaBank “La víctima no sospecha hasta que ve que no le llegan las ganancias y entonces se pone a investigar” Play / Pause CÓMO EVITAR LA ESTAFA DE LOS ‘LIKES’ 1 Nunca pagar por trabajar. Si solicitan una cuota o depósito por adelantado, se trata sin duda de una estafa 2 Desconfiar del dinero fácil por tareas muy simples, como dar ‘likes’, ‘follows’ (seguir cuentas) o ver vídeos 3 Evitar ofertas que lleguen por aplicaciones de mensajería sin haberlas buscado. Verificar la empresa por canales oficiales y buscar su código de identificación fiscal (CIF), un número o un correo oficial 4 Nunca se debe compartir datos personales, ni bancarios 5 No permitir que te incluyan en grupos de aplicaciones de mensajería. Es una simple estratagema para ganar credibilidad

Una estafa con muchas variantes. Jordi Sánchez, experto en fraude de CaixaBank, señala que la estafa de los ‘likes’ puede dar de manera muy distintas y cada cierto tiempo aparecen fórmulas nuevas. Las más extendidas son estas:

Primera inversión sin cargo o con él. La más habitual es la que no reclama un pequeño depósito antes del primer trabajo, pero también se dan muchos casos en los que desde el primer trabajo se solicita una cuota, que puede estar entre 5 y 10 euros.

Inversión obligada. Tras los primeros trabajos, el estafador en vez de pedirle dinero para desbloquear nuevas tareas, exige a la víctima realizar una inversión en activos financieros o criptomonedas si quiere recibir su salario.

Convertirse en parte del engaño. Se puede dar el caso, señala, Sánchez, de que el trabajo que soliciten los estafadores sea guiar a otras víctimas para que cumplan tareas, de manera que, sin saberlo, se convierte en colaboradores del fraude. En esta variante, pueden solicitar que se firme un contrato laboral fraudulento, que permite a los estafadores usar los datos personales de la víctima en otros delitos.

Las transacciones se realizan por vías difíciles de rastrear. La víctima ingresa su inversión en una cuenta mula, que pertenece a un intermediario que se lleva una comisión por ponerla a disposición de los estafadores. El mediador mueve ese dinero a otras cuentas, lo distribuye a través de servicios de envío de dinero o lo invierte en activos, de manera que se establece una densa red cuyo recorrido es difícil de trazar.

OTROS CASOS DE ESTAFA DE LOS ‘LIKES’

