La jefa de prensa de Mazón reconoce a la jueza que la Generalitat mantuvo una versión falsa sobre el paradero del dirigente

Imagen captada por una cámara de seguridad del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, entrando en el Cecopi de L'Eliana (Valencia), el 29 de octubre de 2024.

La periodista admite en el juzgado que desconocía que el popular estaba en El Ventorro la tarde de la dana. “No me puedo cree que no supieran dónde se encontraba Mazón”, responde la magistrada

Un presidente desaparecido. Maite Gómez, exjefa de prensa del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha declarado este viernes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la tarde de la desgracia desconocía que el exdirigente estaba en el restaurante El Ventorro de Valencia. El popular disfrutó allí de un almuerzo de casi cuatro horas mientras arreciaba lo peor de la desgracia que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. “No sabía dónde estaba el president”, ha señalado la periodista, que integra el círculo de confianza del mandatario, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su intervención.

En su comparecencia, Gómez ha relatado qué hizo aquella tarde. “Estuve hasta las 17.30 horas en el Palau de la Generalitat trabajando. Sólo coincidí con Mazón cuando me subí al coche para ir a L’Eliana (Valencia)”, ha recordado en alusión al trayecto que el popular hizo a la sede del Cecopi, el órgano autonómico que gestionó la emergencia. La comitiva oficial llegó a las 20.28 a este dispositivo de crisis, 17 minutos después del envío del Es-Alert, la alerta masiva a móviles que se remitió para informar a la población de la magnitud de la desgracia. La exjefa de prensa ha relatado que fue movilizada para ir al Cecopi a las 19.45. “Me avisan de Secretaría [de la Generalitat] para que vaya al palau para ir a L’Eliana. No me aclaran el motivo. Por supuesto, veo al president. Cuando subo al coche —el vehículo oficial de Mazón— suena el Es-Alert”, ha afirmado.

Maite Gómez, a su llegada al juzgado de Catarroja este viernes. Ana Escobar (EFE)

Con su declaración, Gómez confirma que la Generalitat mintió durante meses al defender públicamente la tesis de que Mazón llegó al Palau de la Generalitat para coordinar la emergencia a las 17.00 tras su comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro. La revelación de la irrupción del president a la Generalitat casi a las 20.00 —que fue adelantada por EL PAÍS— fue apuntalada en el juzgado por los tres escoltas y el chófer del político. Los primeros desvelaron también que el mandatario les pidió que le dejaran solo durante su almuerzo con Vilaplana.

La periodista ha justificado así el baile de versiones sobre dónde estaba el president: “Cuando informamos los días posteriores sobre las horas en las que Mazón estuvo en el palau de la Generalitat, lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos”, ha argumentado.

La jueza a la testigo: “No puedo creer que no supieran dónde estaba el presidente”

La jueza se ha sorprendido de que la que fuera jefa de prensa de Mazón reconociera que desconocía su paradero. “En un día como el de la dana, no me puedo creer que informen sobre dónde estaba el presidente y no lo confirmaran con él”, ha exclamado la instructora.

Pese a trabajar como jefa de prensa, Gómez ha descrito un ambiente de normalidad y calma en el Palau de la Generalitat la tarde que se desataba la peor dana de la historia. “No hablé con nadie esa tarde. Solo con Francisco González [entonces director general de Comunicación de la Generalitat]. Nada relacionado con la emergencia. Gómez ha comparecido ante la magistrada como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.

La periodista ha sostenido que fue consciente de la magnitud de la catástrofe después de que sonara en su móvil el Es Alert mientras viajaba en coche con Mazón al Cecopi. “A las 20.11 horas, cuando suena la alerta, llamo a mi marido a mis hijas, que estaban solas. También hablo con el director de Comunicación de la Generalitat. Le cuento que vamos de camino a L’Eliana. Dije que no enviaran la agenda a los medios y anularan los billetes para un acto [del president] de Madrid del día siguiente”, ha explicado.