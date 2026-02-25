La jueza de la dana sostiene que “no quiere retener la causa” tras pedir la imputación de Mazón

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha defendido este miércoles que no pretende “retener la causa” y que seguirá practicando diligencias y tomando declaración a decenas de testigos tras pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que impute al expresidente Carlos Mazón por su gestión en la tragedia que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. Así lo ha expresado la magistrada durante la toma de declaración en el juzgado de un alto cargo de la Generalitat, según señalan a EL PAÍS fuentes judiciales.

La instructora ha reaccionado así tras escuchar la petición de la abogada de uno de los dos exaltos cargos de la Generalitat investigados en la causa, el exdirector general de Emergencias en la riada, Emilio Argüeso, que ha solicitado suspender la declaración hasta que el TSJCV resuelva si investiga a Mazón. La magistrada ha denegado la medida.

Ruiz Tobarra ha escuchado este miércoles al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, que ha revelado que la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que era la responsable de la emergencia, le llamó dos horas antes del envío de la alerta para avisarle de la gravedad de la situación. El alto cargo del Gobierno de Mazón ha explicado en el juzgado que la exdirigente se comunicó con él a las 18.26 el día de la dana. “Recibo una llamada de Pradas de un minuto. Me pide que llame a la televisión pública valenciana À Punt porque se están esparciendo bulos en las redes sociales. Me dijo que la situación seguía complicada en Utiel (11.633 habitantes)”, ha afirmado, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.

Pese a tener información de primera mano de la gravedad de la situación, la Generalitat no envió la alerta masiva a móviles, denominada Es-Alert, hasta las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. González ha recordado que, durante la mañana del día de la catástrofe, estuvo en contacto con Pradas, que hoy es la principal investigada en la causa, para recabar información sobre la magnitud de la desgracia para una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat. “Se hizo un repaso a las incidencias y se siguió apelando a la precaución”, ha relatado.