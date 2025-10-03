Ir al contenido
_
_
_
_
Comunidad Valenciana
DANA

La jueza de la dana mantiene la imputación de Pradas ante los “indicios abrumadores” de “negligencia”

La magistrada rechaza archivar la causa de la principal dirigente del Gobierno de Mazón que coordinó la riada que dejó 229 muertos el pasado año

La exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas junto a Emilio Argüeso en Valencia
Joaquín Gil
Joaquín Gil
Valencia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, mantiene la imputación de la principal ex alto cargo de Mazón investigada, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas. La instructora estima que existen “indicios abrumadores de conducta negligente” para tenerla bajo el foco de las pesquisas por su papel en la gestión de la inundación que causó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia, según un auto notificado este viernes.

Pradas, que figura como investigada desde el pasado marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, había solicitado esta semana a través de su abogado el sobreseimiento. Esgrimió para ello la tesis del apagón informativo, que sostiene que, si la Generalitat actuó mal, fue porque organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no informaron a la administración autonómica a su debido tiempo. Un principio que la jueza desmonta en cada auto.

La magistrada carga ahora contra esta estrategia de defensa. Y destaca que las razones por las que imputó a Pradas se encuentran intactas. “Esa ilusoria incapacidad de decisión de la consellera encargada de la emergencia, en la peor inundación desde la riada del 57 [catástrofe que causó 81 muertos en Valencia], bajo la que se parapetó la defensa [...] se ha mostrado absolutamente incierta", replica la instructora. Y critica que Pradas no conociera el funcionamiento del sistema Es Alert, que permite enviar mensajes masivos a móviles para avisar a la población. Y que fue determinante para evitar muertes, según la jueza. La notificación que ordenó enviar la exdirigente -que fue destituida por Mazón cuatro semanas después de la tragedia- llegó tarde, cuando la mayoría de los 229 víctimas mortales ya habían fallecido o se encontraban desaparecidos. “Alerta que, como se ha expresado en previas resoluciones, inexplicablemente se envió con un retraso que, dada la posición de garante que ocuparía [Pradas], llevaría a la atribución a la investigada de dicha negligencia con resultado mortal”, razona la jueza.

La magistrada recuerda que la CHJ y la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, avisaron con antelación. Este último organismo, incluso, emitió una alerta roja a las 7.36 horas, la máxima en la escala, el día de la desgracia y ocho días antes vislumbró el riesgo a través de avisos.

La declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no puede en ningún caso exonerar de responsabilidad a la investigada”, alega la jueza en alusión a la reciente comparecencia como testigo del responsable de este organismo estatal, Miguel Polo. Una declaración a la que se aferró Pradas para justificar su petición de archivo.

La instructora, además, critica con dureza la tesis que esgrimió la exmandataria durante su declaración el pasado abril como investigada, una condición que le permite no decir la verdad. La exconsejera se desmarcó en el juzgado de la toma de decisiones relevantes, descargó su responsabilidad en los técnicos y exculpó a Mazón. “¿Por qué si la investigada, que afirmaba no tenía conocimientos en materia de emergencias, daba específicas órdenes sobre el mensaje? Es una pregunta que, obviamente, no ha tenido respuesta en la causa", expone Ruiz Tobarra en su demoledor auto.

Junto a Pradas, se encuentra imputada en la causa quien fuera su número dos durante la tromba, Emilio Argüeso. Ambos están siendo investigados desde marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Joaquín Gil - twitter
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Un vídeo ocultado por la Generalitat Valenciana revela que el mensaje de la dana se planteó tres horas antes de enviarlo

Joaquín Gil | Valencia

Un testigo revela a la jueza de la dana que Mazón “mandaba” en el Cecopi

Joaquín Gil | Valencia

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_