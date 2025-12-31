La Puerta del Sol despedirá el año con 300 efectivos de seguridad, un aforo de 15.000 personas y un doble filtro policial

Cientos de personas disfrutan este martes 30 de diciembre de la celebración de las tradicionales preúvas en la plaza de Sol de Madrid.

Serán más de 160 agentes, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos los desplegados en la plaza y alrededores

La Puerta del Sol despedirá el año con 300 efectivos municipales, un aforo de 15.000 personas para las tradicionales uvas y un doble filtro policial de acceso a la plaza. Serán más de 160 policías, 40 sanitarios del Samur y seis bomberos los desplegados en las uvas de la Nochevieja de la Puerta del Sol, además de un centenar de operarios del servicio de limpieza municipal.

El dispositivo prohíbe acceder con objetos peligrosos, controlará la venta ambulante y evitará los hurtos, tratando de “garantizar, al igual que en toda la campaña de Navidad, la total normalidad y la ausencia de incidentes de importancia en las celebraciones, pese a la gran afluencia de gente, y la rápida asistencia sanitaria, de precisarse”, según ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.

Vaciado de la Puerta del Sol y filtros de seguridad

Como cada año, se vaciará la Puerta del Sol previamente, desde las 21.00, para que comiencen a acceder posteriormente, una hora después, las personas que quieran estar en la despedida de 2025 tomando allí las uvas. Los asistentes deberán pasar a través de cuatro zonas con doble filtro policial (prefiltro y filtro) hasta cubrir el aforo, de nuevo fijado en 15.000 personas. Esos filtros se atenderán, un año más, al 50% entre Policía Municipal y Policía Nacional.

Esos puntos son los accesos a Sol por calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y Carrera de San Jerónimo. A los que intenten acceder por otras calles, como Preciados y Montera, se les dirigirá hacia esas entradas.

Policía Municipal dispondrá de agentes de las comisarías de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de la Sección de Apoyo Aéreo (drones), de la Sección Canina, del Escuadrón de Caballería y de Emisora Central y de Videoanálisis.

Por otra parte, Samur-Protección Civil desplegará cinco ambulancias cada jornada (tres básicas y dos avanzadas), un equipo logístico (Fénix), sanitarios a pie (ECOS) y un dispositivo preventivo para actos antisociales (Depas), además de un mando y dos operadores de refuerzo.

Los bomberos se sumarán al retén formado por un camión con cinco efectivos, un jefe de sector presente en el control del dispositivo (Cecor), que se habilitará como cada año con representantes de todos los servicios desplegados. El servicio de limpieza municipal contará con más de 40 máquinas esta jornada para trabajar.